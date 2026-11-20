Franco Colapinto terminó 9° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 El piloto de Alpine completó una buena sesión de entrenamientos pese a las lluvias, mientras que Gasly quedó a 71 milésimas de George Russell. Por Agregar C5N en









Colapinto disputó la FP2 en Las Vegas

Franco Colapinto se colocó en la 9° de la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Este viernes desde las 21.30 se llevará adelante el último ensayo antes de la clasificación.

El piloto argentino confirmó un buen ritmo en Nevada y registró una mejor vuelta de 1:49.229 en una sesión nocturna sumamente cambiante que quedó en manos de George Russell (Mercedes) con 1:47.272, seguido muy de cerca por su compañero de equipo, Pierre Gasly, a apenas 71 milésimas.

La actuación de Colapinto cobra aún más valor por la particular estrategia de trabajo de la escudería francesa. Tras haber sido los últimos en salir a pista durante un primer ensayo sin tiempos cronometrados, donde todo el parque giró con neumáticos de lluvia extrema, tanto el argentino como Gasly recién salieron a rodar en la última media hora de la segunda tanda, calzando compuestos intermedios sobre un asfalto que comenzaba a secarse.

La ilusión desborda: el equipo se posicionó en la conversación inmediatamente detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren, logrando incluso superar al Red Bull de Max Verstappen, quien finalizó 13°, mientras que su compañero Isack Hadjar ocupó el cuarto lugar.

Además, el gran viernes de Colapinto y Gasly llega en un momento decisivo para el Campeonato de Constructores. Con tres fechas por delante para el cierre de la temporada, Alpine (sexto) busca recortar la brecha de 45 puntos que lo separa de Racing Bulls (quinto), estructura que tuvo un arranque complicado en Las Vegas con Liam Lawson (16°) y Arvid Lindblad (17°) muy lejos de los puestos de vanguardia.