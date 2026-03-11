11 de marzo de 2026 Inicio
Gimnasio, tecnología y piletas de mármol: así es el búnker de la Selección argentina para el Mundial 2026

Una comitiva oficial de la Asociación del Fútbol Argentino inspeccionó el complejo deportivo del Sporting Kansas City en Estados Unidos. El centro de alto rendimiento asoma como la sede principal para el equipo de Lionel Scaloni durante la defensa del título.

El ingreso al centro de entrenamiento de Sporting Kansas City

El ingreso al centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, lugar que visitó una delegación de la AFA. 

Representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recorrieron las lujosas instalaciones del Compass Minerals National Performance Center en Kansas City, que se perfila como la base para la Selección argentina en el Mundial 2026, para evaluar el centro de entrenamiento y el alojamiento estratégico para el plantel profesional con vistas al debut oficial del próximo 16 de junio.

"Una delegación de la Selección argentina estuvo en la ciudad de Kansas analizando el lugar de entrenamiento y el posible alojamiento que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en gran parte del certamen mundial", informaron los voceros a través de la cuenta oficial de Instagram del seleccionado nacional.

La publicación de la AFA.

El complejo deportivo del Sporting Kansas City cuenta con vestuarios de máxima tecnología y espacios personalizados para cada futbolista del plantel. Los emisarios de la entidad madre del fútbol local destacaron la amplitud del gimnasio junto a la moderna sala de hidroterapia con piletas de mármol.

La planificación logística también incluyó una visita al Arrowhead Stadium, escenario con capacidad para 76 mil espectadores. En este estadio, la Albiceleste iniciará su camino ante Argelia para buscar la clasificación a la siguiente ronda del torneo que organizan Canadá, México y Estados Unidos.

El grupo de trabajo estuvo compuesto por médicos, administrativos, especialistas en seguridad y responsables del área de comunicación. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico pretenden condiciones de excelencia al estilo europeo para asegurar la comodidad de los jugadores durante los días de competencia de la máxima cita del fútbol.

Centro de entrenamiento de Sporting Kansas City
Centro de entrenamiento de Sporting Kansas City
afaseleccion_649449018_1469247431263450_5627400145173623785_n
Centro de entrenamiento de Sporting Kansas City
Centro de entrenamiento de Sporting Kansas City
Irán confirmó su retiro definitivo de la Copa del Mundo

Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, descartó que el seleccionado nacional vaya a disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos. El funcionario aseguró que no existen posibilidades de participación tras los conflictos bélicos recientes y el asesinato de su líder principal por parte del gobierno norteamericano.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no están dadas las condiciones para que podamos participar de la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán", indicó el ministro. La FIFA deberá decidir ahora si Irak u otra selección ocupará ese lugar vacante.

