Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

El actor, que alguna vez ocupó un lugar de privilegio en la industria, enfrenta hoy uno de los momentos más críticos de su vida financiera. Tras rechazar el apoyo de sus seguidores, acumula meses sin poder abonar el alquiler y la Justicia terminó fallando en favor del propietario, marcando un nuevo golpe en su delicada situación personal.

Mickey Rourke es hoy un "homeless" más en las calles de Los Ángeles. La industria que lo vio brillar hoy lo ve deambular por las calles sin plata y a punto de ser desalojado tras el fallo de un tribunal de California que canceló formalmente el contrato de alquiler de su residencia en Los Ángeles.

Según indica la documentación judicial reunida por People y Page Six, la sentencia fue dictada el pasado 9 de marzo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles a favor del arrendatario Eric T. Goldie, y ordenó la devolución de la propiedad ubicada en Drexel Avenue. El fallo fue emitido “por defecto”, lo que indica que el actor de 73 años no respondió a la demanda ni compareció ante el tribunal dentro del plazo establecido por la ley californiana.

En consecuencia, el contrato de alquiler del protagonista de Nueve semanas y media fue cancelado y la propiedad quedó formalmente fuera de su alcance legal. El fallo se limitó a la “posesión” del inmueble, sin contemplar el pago de daños económicos.

El proceso judicial contra Mickey Rourke comenzó en diciembre de 2025 , cuando se le exigió pagar más de 59.000 dólares en alquiler atrasado o abandonar la vivienda en tres días. Tras más de una década residiendo en esa propiedad, en enero de 2026 fue visto retirando sus pertenencias con un camión de mudanzas. Según su mánager, Kimberly Hines, el estado del inmueble era deplorable, con moho, falta de agua y daños estructurales. Tras el desalojo, Rourke se alojó temporalmente en un hotel de West Hollywood mientras su equipo gestionaba un nuevo departamento en Koreatown.

Nueve semanas y media - Mickey Rourke y Kim Basinger

En ese contexto de desamparo del actor, una asistente de Hines, lanzó una campaña de GoFundMe con el objetivo de recaudar 100.000 dólares para ayudar a Rourke a enfrentar su difícil situación económica. La iniciativa se volvió viral y llegó a rozar la meta fijada en pocas horas. No obstante, el propio actor rechazó la ayuda: publicó un video en su cuenta de Instagram el 5 de enero en el que desmintió cualquier vinculación con la campaña y rechazó tajantemente la ayuda.

“Eso no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola en el trasero y jalar el gatillo”, afirmó Rourke en el video. En ese sentido, aseguró que jamás había oído hablar de GoFundMe y que su vida era “muy sencilla”. Hines, no obstante, ofreció otra perspectiva a The Hollywood Reporter. La representante explicó que la campaña se presentó a Rourke de manera informal y que él dio su visto bueno inicial pero no la entendió.

“Le dijimos: ‘Mickey, hay gente que quiere ayudarte’. Él respondió: ‘OK, bien’. Creo que no lo entendió del todo, y ahora esto se transformó en un frenesí mediático que lo desbordó”, indicó Hines. Por último, la mánager indicó que el actor no posee cuenta bancaria ni tarjeta de crédito, vive de cheque en cheque y ha sido notoriamente generoso con otras personas a lo largo de su vida, llegando a comprar un apartamento a una exnovia con cáncer. “O tiene mucho o no tiene nada”, señaló.

Mickey-Rourke en Hollywood

Según la mánager, el actor rechaza trabajos que no superen los 200.000 dólares diarios. Por suerte, para el protagonista de El Luchador, a raíz de la cobertura mediática, recibió cuatro ofertas cinematográficas en menos de 48 horas, según confirmó Hines. Además, solicitó a sus seguidores que reclamaran el reembolso de sus donaciones.