El jefe de Gabinete se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de haber confirmado que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber confirmado que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei , en conflicto con una normativa firmada por el propio funcionario respecto a los integrantes de los viajes oficiales , y que lo coloca a él mismo como autorizante de la participación de personas adicionales.

Adorni justificó el viaje de su esposa a EEUU en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe"

La Decisión Administrativa 9/2026 , publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional" .

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional" . En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe" .

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial ".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024 , firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada" .

La explicación de Manuel Adorni sobre el viaje con su esposa

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami a fines de febrero, aunque ese plan se modificó con el cambio de agenda de la delegación oficial. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe”, señaló.

Según relató, desde Presidencia autorizaron su presencia en el vuelo. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado", sostuvo.

La gira incluyó su participación en Argentina Week, un evento empresarial que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que reunió a funcionarios y empresarios argentinos con inversores internacionales.

Pedido de informes en Diputados por el viaje de la esposa de Manuel Adorni

La presencia de Angeletti en la comitiva oficial generó un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Esteban Paulón. El proyecto solicita precisiones sobre el viaje y reclama conocer quién financió el traslado.

Entre otros puntos, se pidió una copia del manifiesto del vuelo oficial y detalles sobre si la esposa del jefe de Gabinete fue incluida formalmente en la delegación, qué rol cumplió durante el viaje y si se evaluaron posibles conflictos de interés.

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno. Según su perfil profesional, es licenciada en Administración de Empresas y y trabaja como coach ontológica y consultora en desarrollo organizacional.

Adorni dice que viajó a Nueva York a "deslomarse" y por eso quiso que su esposa lo acompañe en el Tango 01 (con la nuestra).

Qué lejos quedó su discurso anticasta... cuando gobiernan, hacen lo mismo o peor.



— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 11, 2026

Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria anticipó que presentará un pedido de interpelación al jefe de Gabinete. "Deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura", expresaron.

En función del art. 101 de la Constitución, ingresaremos en Diputados un pedido de interpelación a Manuel Adorni.

El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura.



— Diputados UP (@Diputados_UxP) March 11, 2026

El día que Manuel Adorni se quejó del viaje de Alberto Fernández y Fabiola a Estados Unidos

La polémica también reactivó antiguos mensajes del propio Adorni en redes sociales. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el actual jefe de Gabinete había cuestionado que la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, viajara junto a la delegación oficial.

En uno de esos posteos señalaba: “Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay cuatro millones de indigentes, el Presidente viajó a Estados Unidos con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez”.