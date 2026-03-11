11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

El jefe de Gabinete se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de haber confirmado que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei.

Por
Manuel Adorni

Manuel Adorni, en el foco de las críticas por haber viajado con su esposa a Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber confirmado que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial encabezada por Javier Milei, en conflicto con una normativa firmada por el propio funcionario respecto a los integrantes de los viajes oficiales, y que lo coloca a él mismo como autorizante de la participación de personas adicionales.

Manuel Adorni defendió el viaje de su esposa en el avión presidencial: Vengo a deslomarme a Estados Unidos
Te puede interesar:

Adorni justificó el viaje de su esposa a EEUU en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe"

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Bettina Angeletti - Adorni 11-3-26
Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial".

Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".

La explicación de Manuel Adorni sobre el viaje con su esposa

Durante una entrevista televisiva, Adorni explicó que Angeletti ya tenía previsto viajar a Miami a fines de febrero, aunque ese plan se modificó con el cambio de agenda de la delegación oficial. “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Yo venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que me acompañe”, señaló.

Según relató, desde Presidencia autorizaron su presencia en el vuelo. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado", sostuvo.

La gira incluyó su participación en Argentina Week, un evento empresarial que se realizó en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo y que reunió a funcionarios y empresarios argentinos con inversores internacionales.

Pedido de informes en Diputados por el viaje de la esposa de Manuel Adorni

La presencia de Angeletti en la comitiva oficial generó un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Esteban Paulón. El proyecto solicita precisiones sobre el viaje y reclama conocer quién financió el traslado.

Entre otros puntos, se pidió una copia del manifiesto del vuelo oficial y detalles sobre si la esposa del jefe de Gabinete fue incluida formalmente en la delegación, qué rol cumplió durante el viaje y si se evaluaron posibles conflictos de interés.

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno. Según su perfil profesional, es licenciada en Administración de Empresas y y trabaja como coach ontológica y consultora en desarrollo organizacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2031693441906753830&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, el bloque de Unión por la Patria anticipó que presentará un pedido de interpelación al jefe de Gabinete. "Deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura", expresaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Diputados_UxP/status/2031736957768720754&partner=&hide_thread=false

El día que Manuel Adorni se quejó del viaje de Alberto Fernández y Fabiola a Estados Unidos

La polémica también reactivó antiguos mensajes del propio Adorni en redes sociales. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el actual jefe de Gabinete había cuestionado que la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, viajara junto a la delegación oficial.

En uno de esos posteos señalaba: “Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay cuatro millones de indigentes, el Presidente viajó a Estados Unidos con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez”.

image

Noticias relacionadas

Conflicto policial en Jujuy: el Gobierno ofreció un salario mínimo de $1.150.000 y aumentos escalonados

Conflicto policial en Jujuy: el Gobierno ofreció un salario mínimo de $1.150.000 y aumentos escalonados

play

Jorge Macri presentó un nuevo Centro de Diagnóstico en Villa Urquiza

Los talleres de Verificación Técnica Vehicular (VTV) habían hecho un reclamo contra la flexibilización del Gobierno.

El Gobierno anunció cambios en la VTV: cada cuánto habrá que hacerla y cuáles son los nuevos precios

Tras el viaje a Estados Unidos, Javier Milei participará de la asunción de José Antonio Kast en Chile

Tras el viaje a EEUU, Milei participa de la asunción de Kast en Chile

Joel Borges Correa fue condenado a 13 años de prisión por la Justicia brasileña por haber participado del intento de golpe de estado de 2023.
play

Por primera vez, Argentina le dio refugio a un brasileño condenado por el intento de golpe contra Lula

Federico Furiase en Expoagro 2026.

Con Milei de viaje, el Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora"

Rating Cero

Los shows de la Renga serán en el Parque de la Ciudad. 

La Renga confirmó dónde realizará sus dos recitales tras la suspensión en Huracán por el derrumbe en Parque Patricios

Natalia Oreiro sorprende con un cambio de look con reflejos cobrizos.

La impresionante transformación de Natalia Oreiro: un cambio de look para esperar el otoño

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

Los protagonistas de la exitosa serie Heated Rivalry hicieron un descargo contra los comentarios de odio. 

Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Geraldine Neumann se metió en la pelea entre su hermana y Fabián Cubero.

Geraldine Neumann respaldó a Nicole y arremetió contra Fabián Cubero: "Lo ridículo que es..."

últimas noticias

Luis Ventura opinó sobre cuáles entrenadores son mejores que él

¿Y si lo llama Riquelme? Luis Ventura afirmó que es mejor entrenador que Úbeda

Hace 4 minutos
Franco Colapinto finalizó 14° en el debut en el Gran Premio de Australia,

La calentura del papá de Colapinto por los errores de Alpine: "Siempre pasa algo"

Hace 9 minutos
Los cortes comenzaron e 8 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16.

Vuelve el Callejero de Buenos Aires en el TC2000: qué calles estarán cortadas en la Ciudad

Hace 14 minutos
El Metrobús de Roca se verá perjudicado.

Sorpresa: cierra un Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires y habrá modificaciones en el tránsito

Hace 17 minutos
Manuel Adorni, en el foco de las críticas por haber viajado con su esposa a Estados Unidos.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

Hace 20 minutos