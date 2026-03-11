Tras un comentario discriminatorio, las redes pidieron una sanción o la expulsión inmediata de la jugadora paraguaya del reality de Telefe.

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Gran Hermano vivió un momento brutal cuando Carmiña Masi hizo un lamentable comentario sobre Mavinga : "La sacaron de la jaula", dijo la participante de Generación Dorada.

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

Mientras la joven nacida en el Congo y radicada en La Plata bailaba en el patio ante sus compañeros, la jugadora paraguaya se desubicó con una observación discriminatoria : "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco", empezó.

Agrego: "Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién".

A su vez, pidió que " borren eso, que lo editen ", "el monito lo único que sabe es mover el culo" y se rió con sus compañeros de juego. El episodio se hizo viral en redes y muchos usuarios pidieron una sanción o que la echen del reality.

Carmiña sobre Mavinga: "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco. Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién" pic.twitter.com/ojISEaPrAD

"No es humor, es racismo puro y duro. Gran Hermano no puede ser vidriera de semejante violencia", sentenció uno de los posteos con más interacciones en la red social X.

Ante la repercusión de las desafortunadas palabras de la periodista, se espera que la producción emita un comunicado y evalúe hablar de un tema sensible como el racismo adentro de la casa más famosa del país, como ya lo hizo otras veces con temas como la "marihuana".