IR A
IR A

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Tras un comentario discriminatorio, las redes pidieron una sanción o la expulsión inmediata de la jugadora paraguaya del reality de Telefe.

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Redes sociales

Gran Hermano vivió un momento brutal cuando Carmiña Masi hizo un lamentable comentario sobre Mavinga: "La sacaron de la jaula", dijo la participante de Generación Dorada.

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.
Te puede interesar:

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

Mientras la joven nacida en el Congo y radicada en La Plata bailaba en el patio ante sus compañeros, la jugadora paraguaya se desubicó con una observación discriminatoria: "Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show, acaba de bajarse del barco", empezó.

Agrego: "Mirá el otro, el monito del barco. Lo único que puede hacer ahora es mover el culo. Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién".

Embed

A su vez, pidió que "borren eso, que lo editen", "el monito lo único que sabe es mover el culo" y se rió con sus compañeros de juego. El episodio se hizo viral en redes y muchos usuarios pidieron una sanción o que la echen del reality.

"No es humor, es racismo puro y duro. Gran Hermano no puede ser vidriera de semejante violencia", sentenció uno de los posteos con más interacciones en la red social X.

Ante la repercusión de las desafortunadas palabras de la periodista, se espera que la producción emita un comunicado y evalúe hablar de un tema sensible como el racismo adentro de la casa más famosa del país, como ya lo hizo otras veces con temas como la "marihuana".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal.

Gran Hermano: salió de la casa y se volvió viral por sus reacciones con su club de fútbol

Durante el DAR, Lucas Izzi expuso las infidelidades de Luana a lo largo de su relación de 6 años

El fuerte descargo del exnovio de Luana tras el Derecho a Réplica en Gran Hermano

Biasotti declaró públicamente que las denunciasen su contra por parte de Andrea del Boca fueron todas falsas. 

Ricardo Biasotti rompió el silencio y fulminó a Andrea del Boca: "Ya me demostró que es capaz de todo"

Ya hay un segundo eliminado en GH Generación Dorada.

Gran Hermano 2026: quién fue el segundo eliminado de la edición Generación Dorada

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

Qué fue de la vida de Natalia Fava, una de las primeras concursantes de Gran Hermano. 

Qué fue de la vida de Natalia Fava, ex Gran Hermano: de un romance recordado a un emprendimiento personal

últimas noticias

En Diputados, la dieta ronda los $6 millones brutos. 

Los senadores pasarán a cobrar más de $11 millones por mes tras un nuevo acuerdo salarial

Hace 3 minutos
La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 21 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 51 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 53 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 59 minutos