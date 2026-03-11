11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Viajó a Inglaterra para ver al Barcelona, pero se equivocó de estadio y terminó en un partido de tercera división

Un simpatizante blaugrana quiso ir a alentar a su equipo frente al Newcastle, pero en vez de ir al estadio St James fue al St James' Park, en el que juega el Exeter City, y que está a seis horas de distancia.

Por
El estadio de Exeter City tiene casi el mismo nombre que el de Newcastle.

El estadio de Exeter City tiene casi el mismo nombre que el de Newcastle.

Un hincha del Barcelona protagonizó una increíble situación este martes, cuando quiso ir a ver a su equipo frente al Newcastle, pero se equivocó de cancha y terminó como espectador de un partido de la tercera división de Inglaterra.

Boca empara 1 a 1 a San Lorenzo en La Bombonera. 
Te puede interesar:

San Lorenzo igualó rápido y empata con Boca 1 a 1 en La Bombonera

El fanático del Barcelona salió desde España para ver a su equipo, que se enfrentaba en el estadio St James con el Newcastle de Inglaterra, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, se confundió y fue a un estadio con el mismo nombre que el del Newcastle... pero a más de seis horas en auto de distancia.

Se trata del estadio St James' Park en el que juega el Exeter City, que milita en la tercera división de Inglaterra.

Pese a la insólita confusión, este aficionado tuvo “suerte”, ya que cuando mostró las entradas le dijeron que era el estadio equivocado, pero lo dejaron pasar para ver el partido, que terminó en triunfo por 1-0 para el Lincoln City.

A casi 600 kilómetros de allí, en el otro St James' Park, el Barcelona pudo rescatar un agónico empate 1-1 frente al Newcastle y definirá la serie la semana que viene en su estadio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un análisis estadístico detallado muestra contrastes llamativos en ambos clubes.
play

Cuáles fueron los mejores y peores árbitros para River y Boca desde el 2002 hasta ahora

En 2017, decidió poner fin a su etapa en el campo de juego.

Qué fue de la vida del polémico árbitro en la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014

Su historia incluye momentos en la élite del deporte y etapas lejos del circuito principal.

El ex Selección argentina que terminó trabajando de Uber y ahora se retiró: "El día más duro de mi vida"

El partido por la 10° fecha del Torneo Apertura se disputará en La Bombonera a partir de las 19:45

Tras el triunfo ante Lanús, Boca recibe a San Lorenzo y quiere estirar la racha

Pulga Rodríguez jugará en Club Atlético Ñoñorco, que milita en la Primera de la LigaTucumana

El Pulga Rodríguez vuelve al fútbol: el particular club que logró cerrar su incorporación

Valentín Castellanos recordó su prueba fallida en River cuando era adolescente.
play

El "flaquito" que River rechazó y ahora la rompe en Europa y sueña con el Mundial 2026

Rating Cero

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

María Becerra.
play

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito, expresó su hija Oriana Sabatini 

"61 vueltas al sol": Catherine Fulop celebró su cumpleaños con su nieta de protagonista

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

últimas noticias

Patricia Bullrich.

Dietas de los senadores: Patricia Bullrich anunció que "La Libertad Avanza no acepta el aumento"

Hace 4 minutos
Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Hace 21 minutos
El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

Hace 35 minutos
play
María Becerra.

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

Hace 38 minutos
play

Revelan que Adorni viajó a Punta del Este con su familia y un periodista de la TV pública en vuelo privado

Hace 40 minutos