9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Fue una de las sorpresas de Scaloni en la Selección y reveló el insólito pedido que le hizo a Messi

El joven defensor recordó su primer encuentro con el capitán argentino. También mantiene la expectativa de regresar al equipo nacional.

Por
El defensor explicó que la situación generó risas entre algunos compañeros del plantel.

El defensor explicó que la situación generó risas entre algunos compañeros del plantel.

  • Un joven defensor argentino recordó su primer encuentro con Lionel Messi durante una convocatoria a la selección nacional.
  • El futbolista contó una anécdota llamativa vinculada a mensajes que le había enviado previamente al capitán argentino.
  • El jugador fue una de las sorpresas en la lista de Lionel Scaloni durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
  • Actualmente desarrolla su carrera en el fútbol italiano y mantiene la ilusión de regresar al equipo nacional.

El defensor argentino Mariano Troilo vivió uno de los momentos más especiales de su carrera cuando recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina. En una de sus últimas declaraciones, el joven futbolista, con un muy buen presente en el Parma, dio a conocer una anécdota que protagonizó con el capitán del equipo, Lionel Messi.

Barcelona, Juventus y Newcastle siguen de cerca la situación contractual del zaguero.
Te puede interesar:

Hace meses nadie lo consideraba y ahora es uno de los argentinos favoritos a ir al Mundial 2026 en su puesto

El defensor recordó que, cuando tuvo la oportunidad de conocer al astro argentino dentro del plantel, le hizo un pedido poco habitual: “Le pedí por favor a Messi que no entre a nuestro chat de Instagram porque le había mandado muchos mensajes. Se reían con De Paul. Le escribí de todo durante mucho tiempo”.

La historia fue dada a conocer en una entrevista televisiva, donde el defensor explicó que la situación generó risas entre algunos compañeros del plantel, entre ellos Rodrigo De Paul. La confesión dio cuenta de la admiración que muchos futbolistas jóvenes sienten por el capitán de la Albiceleste.

Más allá de la anécdota, el jugador también destacó lo que significó haber compartido entrenamientos con el plantel campeón del mundo y expresó su deseo de volver a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni de cara a futuros compromisos internacionales. Al respecto comentó: “El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”.

lionel-messi-y-mariano-troilo_416x234

El presente de Troilo en Europa

El defensor de 22 años actualmente forma parte del plantel del Parma Calcio 1913, equipo que compite en la Serie A. En el club italiano comenzó a sumar experiencia en el fútbol europeo tras destacarse previamente en Belgrano de Córdoba

Hasta el momento registra 11 partidos disputados con la camiseta del Parma, en los que anotó un gol. Además, acumuló cuatro tarjetas amarillas, una segunda amonestación y una expulsión durante su participación en la temporada.

Troilo

Troilo fue convocado por Scaloni en mayo de 2025 para integrar la lista de la selección argentina en la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El llamado fue para los encuentros frente a Selección de Chile y Selección de Colombia.

Aunque no sumó minutos en esos partidos, el defensor tuvo la oportunidad de entrenarse junto al plantel completo y compartir el día a día con varias figuras del equipo campeón del mundo en 2022.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Panichelli y López pelean por un lugar en la lista para el Mundial 2026.

Cómo está la pelea por el tercer delantero de la Selección argentina para el Mundial 2026

Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes.

Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Messi por su foto con Trump

La frase del Diez usada por el padre de Homs se hizo viral en redes.

"Que la chup...": el padre de Camila Homs lanzó un duro comentario contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La Selección argentina ganó el título en la edición de 2022 frente a Italia en Wembley

¿Se juega la Finalissima entre Argentina - España? La fuerte postura de la UEFA

Leonel Vangioni vuelve al club donde inició su carrera tras su paso por River y Europa.

Es streamer y compartirá equipo con un ex River y Selección argentina en una liga regional en 2026

Rating Cero

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

La producción cuenta con seis episodios y combina historias independientes en cada capítulo con el misterio central que rodea al personaje de Nanno.
play

Esta serie de misterio y suspenso llegó a Netflix y rápidamente alcanzó las tendencias: ¿cómo se llama?

los rumores de un cameo de Jackman o Cavill en futuras producciones podrían abrir la puerta a nuevas historias interconectadas, ampliando el universo sin perder la esencia del antihéroe.

¿Vuelve Wolverine en solitario? Este es el rumor que vuelve locos a los fans de Marvel

Actualmente, la exfigura televisiva asegura que no extraña la exposición mediática.

Qué fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette a tener un trabajo impensado

Este breve documental cuenta con Héctor Muniente como director, Arantza Sánchez, César Martí y Santi Aguado como productores ejecutivos y se sustenta en archivos y entrevistas con las personas más cercanas a la víctima.
play

De qué se trata El asesino de TikTok, la serie documental de Netflix que sorprende a todos: cuántos capítulos tiene

últimas noticias

play

Derrumbe en Belgrano: se desplomó un andamio y un obrero resultó herido

Hace 12 minutos
Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

Hace 36 minutos
A menos de un mes de haber confirmado el romance, Juanita Tinelli terminó con su novio, Tomás Mazza

Reconocida modelo terminó con su novio streamer a poco de blanquear su relación: qué pasó

Hace 58 minutos
Esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Arte callejero, historia y mucha cultura: esta es la feria más elegida por los turistas para visitar en Buenos Aires

Hace 59 minutos
Irán advierte que el barril del petróleo podría superar los 200 dólares

Irán advierte a EEUU e Israel que si continúan los ataques el barril del petróleo podría superar los u$s200

Hace 1 hora