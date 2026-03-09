Fue una de las sorpresas de Scaloni en la Selección y reveló el insólito pedido que le hizo a Messi El joven defensor recordó su primer encuentro con el capitán argentino. También mantiene la expectativa de regresar al equipo nacional. Por + Seguir en







El defensor explicó que la situación generó risas entre algunos compañeros del plantel.

Un joven defensor argentino recordó su primer encuentro con Lionel Messi durante una convocatoria a la selección nacional.

El futbolista contó una anécdota llamativa vinculada a mensajes que le había enviado previamente al capitán argentino.

El jugador fue una de las sorpresas en la lista de Lionel Scaloni durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Actualmente desarrolla su carrera en el fútbol italiano y mantiene la ilusión de regresar al equipo nacional. El defensor argentino Mariano Troilo vivió uno de los momentos más especiales de su carrera cuando recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina. En una de sus últimas declaraciones, el joven futbolista, con un muy buen presente en el Parma, dio a conocer una anécdota que protagonizó con el capitán del equipo, Lionel Messi.

El defensor recordó que, cuando tuvo la oportunidad de conocer al astro argentino dentro del plantel, le hizo un pedido poco habitual: “Le pedí por favor a Messi que no entre a nuestro chat de Instagram porque le había mandado muchos mensajes. Se reían con De Paul. Le escribí de todo durante mucho tiempo”.

La historia fue dada a conocer en una entrevista televisiva, donde el defensor explicó que la situación generó risas entre algunos compañeros del plantel, entre ellos Rodrigo De Paul. La confesión dio cuenta de la admiración que muchos futbolistas jóvenes sienten por el capitán de la Albiceleste.

Más allá de la anécdota, el jugador también destacó lo que significó haber compartido entrenamientos con el plantel campeón del mundo y expresó su deseo de volver a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni de cara a futuros compromisos internacionales. Al respecto comentó: “El Mundial me genera mucha ilusión y volver a estar con el grupo. Espero poder estar y ayudar desde donde toque. La ilusión es lo último que se pierde”.

lionel-messi-y-mariano-troilo_416x234 El presente de Troilo en Europa El defensor de 22 años actualmente forma parte del plantel del Parma Calcio 1913, equipo que compite en la Serie A. En el club italiano comenzó a sumar experiencia en el fútbol europeo tras destacarse previamente en Belgrano de Córdoba