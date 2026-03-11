Como Jack y Rose en Titanic: polémica por una estatua satírica de Donald Trump y Jeffrey Epstein La obra, titulada "El Rey del Mundo", mide 3,60 metros de alto y fue realizada por el colectivo de artistas anónimo "The Secret Handshake". Se calcula que la intervención artística tuvo un costo de u$s40 mil. Por + Seguir en







Donald Trump y Jeffrey Epstein mantuvieron una intensa amistad durante largos años.

El colectivo de artistas anónimo The Secret Handshake instaló este miércoles una escultura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abraza por sus espaldas a Jeffrey Epstein, el empresario condenado por tráfico sexual de menores de edad. La obra, que apareció en el National Mall, el parque que se encuentra frente al Capitolio en Washington, es una imitación de la icónica escena de Leonardo di Caprio y Kate Winslet en la película Titanic, en la que Jack y Rose comparten un romántico momento en el transatlántico.

"The King of the World" (El Rey del Mundo) fue el título elegido para la escultura, que tiene unos 3,60 metros de alto y contó con un texto para explicar la obra: "La trágica historia de amor entre Jack y Rose fue construida sobre viajes lujuriosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente construida sobre viajes lujosos, fiestas báquicas y escenas secretas de desnudos".

donald trump y jeffrey epstein "Best Friends Forever" fue otra obra que instaló el colectivo de artistas en referencia a Donald Trump y Jeffrey Epstein. Esta no es la primera vez que el colectivo de artistas anónimos emplaza una obra de Trump y Epstein. En septiembre del año pasado, The Secret Handshake había colocado una escultura de los poderosos personajes titulado "Best Friends Forever" (Mejores Amigos por Siempre) que tenía 3,70 metros de altura. "En honor al mes de la amistad, celebramos el vínculo duradero entre el presidente Donald J. Trump y su 'amigo más cercano', Jeffrey Epstein", fue la placa que acompañó ese monumento, que también había sido colocado en el National Mall.

Tanto "Best Friends Forever" como "The King of the World" fueron retiradas a las pocas horas por orden del Servicio de Parques Nacionales. Según los integrantes del colectivo de artistas, la intención es provocar incomodidad en el poder político y las elites económicas estadounidenses, además de reabrir el debate público sobre la relación entre Trump y Epstein. Se estima que cada una de sus intervenciones tiene un valor de u$s40 mil.

