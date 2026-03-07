7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo está la pelea por el tercer delantero de la Selección argentina para el Mundial 2026

La lista final se acerca y dos atacantes que brillan en Europa y Brasil buscan ganarse un lugar entre los convocados.

Por
Panichelli y López pelean por un lugar en la lista para el Mundial 2026.

Panichelli y López pelean por un lugar en la lista para el Mundial 2026.

  • Lionel Scaloni define los últimos lugares del plantel que disputará la Copa del Mundo.

  • El tercer delantero detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez todavía no tiene dueño.

  • Joaquín Panichelli y José Manuel López aparecen como los principales candidatos.

  • Los números recientes y el rendimiento en sus clubes pueden inclinar la decisión final.

A menos de cien días de que comience la concentración para el Mundial 2026, el cuerpo técnico de la Selección argentina ajusta los últimos detalles de una lista que todavía tiene algunos lugares abiertos. Entre ellos aparece una incógnita relevante: quién será el tercer delantero que acompañará a los atacantes principales del equipo.

Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes.
Te puede interesar:

Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Messi por su foto con Trump

El panorama ofensivo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene dos nombres prácticamente asegurados. Lionel Messi continúa siendo el eje creativo del equipo, mientras que el puesto de centrodelantero suele repartirse entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos futbolistas que incluso pueden compartir el ataque según el planteo táctico.

Sin embargo, la convocatoria para la Copa del Mundo requiere mayor profundidad en el plantel y allí surge la gran duda. La pelea por el último lugar entre los delanteros está marcada por el rendimiento reciente de dos futbolistas que atraviesan momentos destacados en sus respectivos clubes: Joaquín Panichelli y José Manuel López.

panichelli
Panichelli y López compiten por un lugar en la Selección argentina, con goles y regularidad como principales argumentos de cara al Mundial 2026.

Panichelli y López compiten por un lugar en la Selección argentina, con goles y regularidad como principales argumentos de cara al Mundial 2026.

Así está la lucha de goleadores para meterse en la Selección en el Mundial 2026

La disputa por ese lugar en la ofensiva reúne a dos perfiles similares. Tanto Joaquín Panichelli como José Manuel López se destacan por su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas al arco y su peligrosidad en el juego aéreo, rasgos que encajan con el tipo de delantero que busca Lionel Scaloni para completar el ataque de la Selección argentina.

El atacante surgido de River atraviesa un momento destacado en el Racing de Estrasburgo, uno de los equipos que sorprendió en la Ligue 1. En la temporada acumula 17 goles y cuatro asistencias en 34 partidos, con una producción que incluye 14 tantos en la liga francesa, dos en la Copa de Francia y uno en la Conference League.

Por su parte, José Manuel López, conocido como el Flaco, mantiene cifras importantes en Palmeiras. Con el club brasileño suma 63 goles y 19 asistencias en 192 encuentros, además de haber conquistado cinco títulos en tres temporadas y media, lo que evidencia continuidad en uno de los equipos más competitivos de Sudamérica.

Jose Lopez
La Selección argentina analiza el rendimiento de sus delanteros en Europa y Sudamérica mientras define el último lugar del ataque rumbo al Mundial 2026.

La Selección argentina analiza el rendimiento de sus delanteros en Europa y Sudamérica mientras define el último lugar del ataque rumbo al Mundial 2026.

Ambos delanteros ya tuvieron experiencias con la Albiceleste. López disputó amistosos ante Puerto Rico y Angola, mientras que Panichelli debutó recientemente en el partido jugado en Luanda. Aunque el roce europeo podría darle una leve ventaja al atacante del Estrasburgo, el cuerpo técnico evalúa el rendimiento semanal, mientras otros nombres del proceso, como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Castellanos, parecen haber perdido terreno en la carrera hacia el Mundial 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La frase del Diez usada por el padre de Homs se hizo viral en redes.

"Que la chup...": el padre de Camila Homs lanzó un duro comentario contra Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La Selección argentina ganó el título en la edición de 2022 frente a Italia en Wembley

¿Se juega la Finalissima entre Argentina - España? La fuerte postura de la UEFA

Leonel Vangioni vuelve al club donde inició su carrera tras su paso por River y Europa.

Es streamer y compartirá equipo con un ex River y Selección argentina en una liga regional en 2026

Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy hasta nuevo aviso, anunciaron

¿Peligra la Finalissima entre Argentina y España? Qatar suspendió todo el fútbol en el país

Adriano fue uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial en los años 2000.
play

Qué fue de la vida de Adriano, verdugo de la Selección argentina: un desenlace doloroso

Demichelis debutó con empate en Mallorca.
play

Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

Rating Cero

Se filtraron rumores de un posible nuevo romance de Shakira

¿Nueva relación? Shakira estaría conociendo a un misterioso hombre

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas
play

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

Lali advirtió que la celebración será fiel a su estilo y que hay cosas que quedarán en su intimidad.

Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha"

La película mezcla acción intensa con momentos de pura tensión, aprovechando el escenario helado para generar una sensación constante de fragilidad. 
play

Esta película de Liam Neeson combina suspenso con acción y te dejará sin palabras: cómo encontrarla en Netflix

ALF se convirtió en uno de los íconos televisivos más recordados de los años 80.

Uno por uno, qué fue de la vida de los protagonistas de ALF

Ella es una actriz con proyección internacional y él uno de los futbolistas mediáticos del mundo.

Una estrella de Netflix y una figura del Mundial 2026 estarían juntos: las claves del romance

últimas noticias

La nueva atracción de Turismo en CABA: El Festival de Globos Aerostáticos

Este es el festival de globos aerostáticos que tendrá Buenos Aires en marzo 2026: dónde y en qué fecha es

Hace 8 minutos
Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Hace 19 minutos
Equinoccio de otoño 2026: ¿Cómo impacta a cada signo zodiacal?

Equinoccio de otoño 2026: cómo impacta a tu signo zodiacal

Hace 21 minutos
play
Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

Hace 24 minutos
El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento de Bomberos.

Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia habilitó a los vecinos a retirar sus pertenencias

Hace 28 minutos