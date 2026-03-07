Cómo está la pelea por el tercer delantero de la Selección argentina para el Mundial 2026 La lista final se acerca y dos atacantes que brillan en Europa y Brasil buscan ganarse un lugar entre los convocados. Por + Seguir en







Panichelli y López pelean por un lugar en la lista para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni define los últimos lugares del plantel que disputará la Copa del Mundo.

El tercer delantero detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez todavía no tiene dueño.

Joaquín Panichelli y José Manuel López aparecen como los principales candidatos.

Los números recientes y el rendimiento en sus clubes pueden inclinar la decisión final. A menos de cien días de que comience la concentración para el Mundial 2026, el cuerpo técnico de la Selección argentina ajusta los últimos detalles de una lista que todavía tiene algunos lugares abiertos. Entre ellos aparece una incógnita relevante: quién será el tercer delantero que acompañará a los atacantes principales del equipo.

El panorama ofensivo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene dos nombres prácticamente asegurados. Lionel Messi continúa siendo el eje creativo del equipo, mientras que el puesto de centrodelantero suele repartirse entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos futbolistas que incluso pueden compartir el ataque según el planteo táctico.

Sin embargo, la convocatoria para la Copa del Mundo requiere mayor profundidad en el plantel y allí surge la gran duda. La pelea por el último lugar entre los delanteros está marcada por el rendimiento reciente de dos futbolistas que atraviesan momentos destacados en sus respectivos clubes: Joaquín Panichelli y José Manuel López.

Panichelli y López compiten por un lugar en la Selección argentina, con goles y regularidad como principales argumentos de cara al Mundial 2026. Así está la lucha de goleadores para meterse en la Selección en el Mundial 2026 La disputa por ese lugar en la ofensiva reúne a dos perfiles similares. Tanto Joaquín Panichelli como José Manuel López se destacan por su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas al arco y su peligrosidad en el juego aéreo, rasgos que encajan con el tipo de delantero que busca Lionel Scaloni para completar el ataque de la Selección argentina.

El atacante surgido de River atraviesa un momento destacado en el Racing de Estrasburgo, uno de los equipos que sorprendió en la Ligue 1. En la temporada acumula 17 goles y cuatro asistencias en 34 partidos, con una producción que incluye 14 tantos en la liga francesa, dos en la Copa de Francia y uno en la Conference League.