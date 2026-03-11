En un clásico intenso, Boca empató 1 a 1 con San Lorenzo en La Bombonera

El “Xeneize” y el “Ciclón” igualaron por la décima fecha del fútbol argentino. A los 11' del segundo tiempo Ascacíbar la puso junto al palo de Orlando Gill para abrir el marcador a favor del local. Gregorio Rodríguez empató de cabeza a los 20'.

Boca Juniors y San Lorenzo , dos de los grandes del fútbol argentino, se vuelven a ver las caras en La Bombonera, por la 10ª fecha del Torneo Apertura . El xeneize viene de un contundente 3 a 0 en "La Fortaleza" frente a Lanús, que le dio cierto alivio a Claudio Úbeda. En tanto, el "Cuervo" acumula 4 partidos sin perder con 3 empates y una victoria, tras perder el clásico con Huracán.

El partido arrancó fuerte, combativo. Ambos se pararon en la cancha con la idea de no dejar jugar al rival. Boca fue protagonista durante todo el primer tiempo . Lautaro Blanco, por izquierda, encontró camino libre para llegar hasta el área rival. Sin embargo, San Lorenzo tuvo sus chances y, aunque menos que el local, estuvo cerca del arco de Agustín Marchesín.

La primera aproximación de peligro real fue para el xeneize. A los 7', Marcelo Weigandt envió un centro preciso que Miguel Merentiel no pudo rematar. El delantero no logró acomodarse, pero descargó con el paraguayo Adam Bareiro , quien sacó un remate algo mordido que terminó controlado por el arquero Orlando Gill .

A los 22' el Ezequiel "Pocho" Cerutti hizo un mal movimiento con su pierna izquierda, que quedó trabada en el pasto, e instantáneamente se tiró al piso, se agarró la rodilla y solicitó asistencia del cuerpo médico. La preocupación del jugador encendió las alarmas en el equipo de Boedo. En su lugar, ingresó a la cancha Nahuel "Perrito" Barrios , quien volvió a tener minutos tras una larga ausencia desde el debut en el torneo.

A los 35' de la parte inicial, el volante Milton Delgado habilitó de gran manera a Miguel Merentiel, quien controló la pelota y se metió con peligro dentro del área. Sin embargo, el remate final del delantero uruguayo salió muy desviado y no logró inquietar al arquero del Cuervo.

A los 40' del primer tiempo, la joya de Boca, Tomás Aranda, armó una gran jugada individual y tiró el centro atrás para Bareiro. El delantero la agarró de primera, pero el bombazo reventó el travesaño, que salvó milagrosamente el cero en el arco en un picante clásico.

En tiempo suplementario, el Ciclón casi abre el marcador con la ley de los dos cabezazos en el área. Tras el primer testazo, Gastón Hernández reventó el travesaño del arco defendido por Agustín Marchesín, y dejó con el grito atragantado al pueblo azulgrana que no pudo estar presente en el estadio.

Comenzada la parte complementearia, a los 4', un blooper de Ayrton Costa en el fondo Xeneize casi le cuesta el gol. Agustín Ladstatter aprovechó el regalo y se escapó solo en velocidad, pero ante la rápida salida de Marchesín intentó pincharla y la pelota terminó muy lejos del arco de Boca.

Pasado el cuarto de hora, Damián Ayude metió mano en el equipo para buscar aire fresco en la ofensiva del Ciclón. Luciano Vietto saltó al campo de juego en reemplazo de Facundo Gulli, mientras que Gregorio Rodríguez ingresó por Agustín Ladstatter, con la intencion de romper la paridad en este clásico tan trabado.

Las formaciones de Boca y San Lorenzo

Estas son las formaciones y otros detalles del partido que disputan esta tarde Boca y San Lorenzo en el estadio La Bombonera por la décima fecha del Torneo Apertura.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Detalles del partido: