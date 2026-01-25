Argelia, la selección más europea del continente africano que enfrentará Argentina: quiénes son los Zorros del Desierto

El equipo de Vladimir Petkovic, entrenador que dirigió a Lionel Scaloni en Lazio en 2012, llega a su quinta Copa del Mundo con un plantel con jugadores de las mejores ligas de Europa y un capitán campeón de Champions League y cinco Premier League. Conocé de qué se trata el primer desafío de la Albiceleste en el Mundial 2026, que clasificó sin dificultades y promete dar que hablar.

El martes 16 de junio, a las 22, el país se paralizará para ver el debut de la Selección argentina de Lionel Messi y compañía frente a Argelia , el equipo más europeo del continente africano, en el Kansas City Stadium, más conocido como el Arrowhead Stadium, el estadio más ruidoso del mundo. Los Zorros del Desierto del Sahara volverán a una cita mundialista después de 12 años , con un plantel con mayoría de jugadores con experiencia en las mejores ligas europeas, un entrenador con nivel internacional y una figura campeón de todo en el Viejo Continente. Conocé la radiografía de los Fennecs, un equipo que sabe de hazañas mundialistas y buscará pasar de ronda en este 2026.

Argelia llega al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que tendrá por primera vez 48 participantes, con presente y futuro. Actualmente en el puesto 28 del ranking de la FIFA, el equipo africano es comandado por el entrenador serbio-bosnio Vladimir Petkovic, un DT con roce internacional. Con un dibujo táctico de 4-3-3 y, a veces, el 4-2-3-1, apuesta por transiciones rápidas y la magia de su capitán y emblema, Riyad Mahrez .

Con figuras como Aissa Mandi y Ramy Bensebaini en la zaga central, el lateral izquierdo estrella Rayan Aït-Nouri, un mediocampo que conjuga experiencia con versatilidad como Hicham Boudaoui e Ismaël Bennacer y jugadores ofensivos como Mohamed El Amine Amoura y la promesa Ibrahim Maza, Argelia cuenta con materia prima para hacer su mejor Mundial y buscará estar a la altura de sus mejores antecedentes.

La Selección de Argelia de Vladimir Petkovic fue de mayor a menor en el 2025 y encarará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la mayor expectativa, a pesar de su andar irregular en el último torneo oficial, la Copa Africana de Naciones, donde quedó eliminada en cuartos de final a manos de Nigeria por 2-1 en enero de 2026.

En las Eliminatorias africanas , Argelia compartió el grupo con Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia . En 10 partidos, Argelia ganó 8, empató uno y perdió otro , finalizando como líder indiscutido con 25 puntos y asegurando su participación en el Mundial 2026. En ese certamen y con 10 de los 28 tantos, el goleador del equipo fue Mohamed Amoura , actualmente en Wolfsburgo. Sin embargo, la Selección cerró su 2025 con la Copa Árabe de la FIFA, a la que llegó como campeón defensor, con una dura derrota por penales ante Emiratos Árabes en cuartos de final, con un equipo B. En noviembre, había logrado triunfos en amistosos contra Zimbabwe y Arabia Saudita .

El periplo de los Fennecs en las citas mundialistas comenzó en España 82, en un debut que dejó boquiabierto al mundo: fue la primera selección africana en superar a un europeo en un Mundial. Fue el histórico 16 de junio de 1982, en el estadio de Sporting de Gijón, cuando enfrentó a Alemania Federal, la vigente campeona de Europa y luego subcampeona del mundo, y venció por 2-1 con una actuación sin precedentes. Era tal la hazaña para los argelinos, que habían llegado a tierras españolas en un viejo Hércules y sin plan de vuelo, que la figura de aquel equipo, Lakhdar Belloumi, lo dejó claro: "Para nosotros, la participación en el Mundial es como la segunda independencia. La primera fue la guerra y esta es la segunda". La vergüenza llegó después.

argelia alemania 1982 En el estadio de Sporting de Gijón, el querido Molinón, 38 mil personas vieron una de las más recordadas de las gestas mundialistas: Argelia 2-1 República Federal de Alemania (RFA).

La participación de Argelia quedó marcada para siempre por la "Vergüenza de Gijón", el pacto entre Alemania y Austria para dejar fuera al equipo magrebí. Fue la última vez que la FIFA programó el último partido de la fase de grupos en días distintos. Argelia regresaba a casa con dos victorias (Alemania y Chile) y tenía todo para clasificar a octavos de final, pese a caer ante Austria 0-2; después venció 3-2 a Chile, pero en la jornada final, el vergonzoso pacto de Gijón, cuando Alemania le ganó a Austria 1-0 y ambos se clasificaron, lo dejó injustamente fuera del Mundial.

Tras el golpe en España, los africanos volvieron a la Copa del Mundo en México 86, cuatro años después. En el Mundial en el que brilló Diego Armando Maradona, los Zorros del Desierto no fueron ni la sombra del equipo que sorprendió en Gijón: formaron parte del Grupo D junto con Brasil, España e Irlanda del Norte; solo sumaron un punto y terminaron últimos.

argelia clasificada

Luego de 24 años de ausencia, Argelia volvió a jugar un Mundial en Sudáfrica 2010, donde quedó eliminado en la fase de grupos, en la que compartió grupo con Inglaterra, Estados Unidos y Eslovenia. Finalmente, la última vez que jugó un Mundial fue en Brasil 2014. En Sudamérica logró su mejor participación en el certamen tras avanzar junto con Bélgica en el Grupo H, en el que superó a Corea del Sur y Rusia. En octavos de final cayó 2-1 ante Alemania y debieron pasar otros 12 años para que Argelia saque pasajes a la mayor competencia de selecciones de fútbol.

Petkovic, el DT que sobrevivió a la Guerra de los Balcanes, borró a Scaloni y encabeza el sueño de los argelinos

Nació en Sarajevo en 1963; se considera croata, bosnio y suizo; habla ocho idiomas (italiano, alemán, francés, inglés, ruso, croata, bosnio y español) y escapó de la Guerra de los Balcanes, iniciada en 1991. Todo eso es Vladimir Petkovic, el director técnico del sueño argelino en el Mundial 2026: bajo su gestión, los Zorros del Desierto del Sahara recuperaron competitividad, arrasaron en las Eliminatorias Africanas y se metieron nuevamente en una Copa del Mundo, algo que el país no lograba desde hace 12 años.

vladimir petkovic Vladimir Petkovic, de 62 años, habla ocho idiomas y se considera serbio, bosnio y suizo.

Formado en las divisiones del FK Sarajevo, el joven Vladimir Petkovic integró el entorno que llevó al club al título yugoslavo de 1985. Dos años después, con un clima político de guerra y pocas posibilidades de desarrollo en el fútbol, escapó de los Balcanes hacia Suiza (recibió a los primeros refugiados de lo que empezaría a ser la guerra de Yugoslavia) en busca de continuidad, y construyó su carrera lejos de los focos: Chur 97, Sion, Martigny, Bellinzona y Locarno, clubes modestos de los Alpes, fueron su lugar en el mundo.

En sus primeros años como técnico, Vladimir Petkovic hizo que los entrenamientos fueran por la tarde porque por la mañana trabajaba con Cáritas en Locarno, junto a la frontera con Italia. Allí, además de ayudar a personas sin hogar y niños, vendió muebles, ropa y libros. Todo lo que recaudaba lo donaba a la organización caritativa. Empezó como jugador-entrenador en Bellinzona (1997), pasó por Malcantone Agno y Lugano y volvió a Bellinzona; su trabajo llamó la atención hasta llevarlo al Young Boys, donde consolidó una imagen de entrenador serio y metódico y consiguió un subcampeonato de la Superliga suiza. Esa actuación y un breve paso por Turquía hicieron que su camino se cruzara con Lionel Scaloni.

Scaloni Petkovic Scaloni y Petkovic, en una cena años después de coincidir en la Lazio en 2012.

La historia entre el entrenador de la Selección argentina y Petkovic la recordó Scaloni tras el sorteo de la Copa del Mundo en Washington. Con un paso en 2007 y entre 2010 y 2012 en la Lazio, el exlateral derecho rememoró sus días en el equipo italiano y su relación con el serbio. "No me hacía jugar, ahora lo voy a agarrar. No jugaba nunca de verdad, siempre suplente. Lo que pasa es que me tenía ahí al lado para dar instrucciones", bromó el DT, que jugó tan solo 7 partidos con Petkovic. Además, añadió: "Tenía razón igual. Hablábamos mucho de fútbol, incluso tenemos amigos en común en Roma. Fue un gran entrenador para mí ahí en la Lazio, pero me agarró en la etapa final de mi carrera".

Por su parte, el entrenador de Argelia también recordó su paso por el club capitalino, previo a su trabajo en Turquía con Samsunspor, y la relación con el líder de la Scaloneta. "Era el final de su carrera, es cierto, pero era un jugador que ya era entrenador dentro del campo. Hacía muchísimo por el equipo, por el grupo, motivador, por eso no me sorprende que haya hecho esta carrera como DT", expresó el entrenador que estuvo en la temporada 2012/13, con un plantel con nombres rutilantes como los arqueros Juan Pablo Carrizo (ex-River), el alemán Miroslav Klose, el francés Djibril Cissé y el rumano Stefan Radu, entre otros. La recordada Copa Italia, que le ganó a la Roma en una histórica final, quedó grabada en su memoria como el único trofeo de su carrera como entrenador.

Embed "NO ME HACÍA JUGAR, AHORA LO VOY A AGARRAR"



Lionel Scaloni se refirió a su relación con Vladimir Petkovi, técnico de Argelia. pic.twitter.com/o06UoThwpb — TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2025

Luego de aquella experiencia en la Lazio, al bosnio de 62 años le tocó el salto a la Selección de Suiza: llevó al equipo helvético a octavos de final en Rusia 2018, con un empate con el Brasil de Neymar, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús en la fase de grupos, y a cuartos en la Euro 2020, venciendo a la Francia campeona del mundo de Kylian Mbappé en octavos y luego eliminado por España, a través de los penales.

El entrenador asumió en Argelia en febrero del año pasado para reemplazar a Djamel Belmadi, luego de una actuación frustrante en la Copa Africana de Naciones 2023, donde era uno de los candidatos y terminó último en su grupo. "A pesar de la decepción en la última Copa Africana de Naciones, nunca olvidaremos la de Egipto, la segunda estrella que trajiste a casa y los 35 partidos invictos", posteó en sus redes sociales Riyad Mahrez, tras la salida de Belmadi. Había llegado la hora de Vladimir Petkovic.

Petkovic Federacion Argelina El presidente de la Federación Argelina de Fútbol (FAF), Walid Sadi y Vladimir Petkovic.

El comienzo en Argelia no fue fácil, con una caída inesperada como local ante Guinea, pero después enderezó la nave y consiguió la clasificación sin grandes sustos. Tras lograr el pasaje con comodidad a la quinta Copa del Mundo de Argelia y ganar cuatro partidos en la Copa Africana de Naciones, la Federación argelina piensa en renovarle el contrato al bosnio hasta 2028: su legado irá más allá del Mundial.

Embed "SENSACIONES MEZCLADAS, ARGENTINA ES LA ABSOLUTA FAVORITA DE NUESTRO GRUPO"



Vladimir Petkovic, DT de Argelia, en exclusiva con TNT SPORTS#TNTFútbol pic.twitter.com/BHWFzCtOIS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2025

Las figuras de los Zorros del Desierto: del cinco veces campeón de Inglaterra al "Mazadona" argelino

Riyad Mahrez

Emblema y capitán de los Zorros del Desierto, Mahrez es sin dudas el mejor jugador de Argelia de la historia del país. Ganador de numerosos títulos en su carrera, destacándose el Triplete con el Manchester City: cuatro Premier Leagues, dos FA Cups, tres Copas de la Liga y dos Community Shields con el equipo de Pep Guardiola, además de la Premier League con el Leicester City, la Copa Africana de Naciones con Argelia en 2019 y varios trofeos en Arabia Saudita con el Al-Ahli, incluyendo la AFC Champions League en 2025.

Rayid Mahrez Riyad Mahrez, junto a su hija, durante festejos en la liga árabe.

Con 34 años, más de 100 partidos en la Selección de Argelia y lejos de su nivel top que lo llevó a ser protagonista en Inglaterra, el extremo derecho de Al-Ahli de la poderosa liga árabe sigue siendo el jugador desequilibrante de su seleccionado. Llegó a jugar en Brasil 2014 ante Bélgica, cuando recién comenzaba su carrera internacional, pero después no fue incluido en el resto del certamen. Doce años más tarde, buscará su revancha mundialista en la última oportunidad de su carrera.

"Sí, fue mi última Copa África, eso es seguro. Pero bueno, todavía me queda algo por hacer (el Mundial)", reveló el 10, con respecto a su futuro en la selección, tras la eliminación frente a Nigeria en Marruecos. "Hace casi 12 años que estoy aquí, hubo altos y bajos. Es parte del fútbol. Como ya he dicho, en este deporte pierdes más de lo que ganas. Es así. Hoy nos enfrentamos a, creo yo, un mejor equipo que mereció pasar, es la verdad", agregó. Mahrez intentará que su última función en una Copa del Mundo sea la más recordada.

mahrez eliminado en copa africana Mahrez, la cara de la derrota de Argelia en la Copa Africana de Naciones (CAN).

Rayan Aït-Nouri

El lateral izquierdo de 24 años fue uno de los fichajes estrella del Manchester City en el verano europeo pasado, cuyo pase fue cotizado en 37 millones de euros (42.2 millones de dólares) por Wolverhampton, donde marcó 9 goles y registró 15 asistencias en 135 apariciones en la Premier League para los Wolves. En la Selección argelina es una de las piezas clave de Petkovic, tanto en defensa como en ataque.

Una lesión en el tobillo lo marginó de las canchas durante gran parte del 2025. "Rayan jugó en el Mundial de Clubes y estuvo realmente bien", dijo el técnico del City. "Jugó el primer partido contra los Wolves, el segundo contra los Spurs y, después de lesionarse, Nico O’Reilly jugó muy bien. Esa es la única razón, nada más que eso", expresó el entrenador Pep Guardiola, por la poca participación del argelino en el City.

El internacional argelino nació en Francia, donde inició su carrera en las categorías inferiores del París FC, antes de pasar al Angers en 2018. Allí permaneció hasta 2021, año en el que se mudó al Wolverhampton Wanderers, tras una gran campaña en la Ligue 1. En una de las figuras junto a Riyad Mahrez en Argelia.

Rayan Aït-Nouri Rayan Aït-Nouri, de 24 años, fue uno de los fichajes estrellas del Manchester City en 2025.

Luca Zidane

El arquero de la Selección de Argelia e hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, se ganó un lugar en el 11 titular africano en la Copa Africana de Naciones (CAN) manteniendo la valla invicta durante cuatro partidos y siendo uno de los jugadores más destacados. Nacido en Francia y criado en España, Luca tiene 27 años y representó a los galos en categorías juveniles, pero en 2023 optó por el país de los Zorros del Desierto de Sahara, país de sus abuelos paternos y maternos.

Luca Zidane

Jugador del Granada en la segunda división española, en noviembre debutó con la camiseta de Argelia en un partido de clasificación al Mundial 2026 ante Uganda. El cambio fue autorizado por FIFA el 19 de septiembre de 2023, habilitándolo para competir oficialmente con la selección africana. En la CAN, se impuso a Anthony Mandrea, del Caen, que en principio partía como titular, y a Ousamma Benbot, del Alger, como guardameta principal del técnico Vladimir Petkovic, y dio que hablar. Sin embargo, su participación terminó en escándalo: fue suspendido por dos partidos luego de haber sido parte de un tumulto dentro de la cancha, tras la eliminación. Todo indica que no deberá cumplir la sanción durante el Mundial y que podrá estar en el debut ante Argentina.

“Estoy orgulloso de representar a Argelia y jugar la Copa de África. Es una gran experiencia”, aseguró el portero, quien comenzó a jugar bajo los tres palos porque su padre y su hermano Enzo lo colocaban ahí en los partidos familiares. Peleará su lugar con el experimentado Alexis Guendouz, quien permaneció dos meses lesionado y regresó recién este año a la actividad.

luca y zinedine zidane Zinedine Zidane y su hijo, en la época del Real Madrid cuando eran entrenador y jugador, respectivamente.

Ibrahim Maza

El joven Ibrahim Maza, de 20 años, se convirtió en una de las nuevas promesas del fútbol europeo: brilló en la Copa Africana de Naciones, donde cayó en cuartos de final con Nigeria (2-0), mientras se prepara para jugar la primera Copa del Mundo de su vida, donde debutará contra Lionel Messi y compañía.

El volante ofensivo que mide 1,80 metros debutó el 30 de abril del 2023 con la camiseta de Hertha Berlín, una institución que cuenta con más de 130 años de historia en la Bundesliga, y un mes más tarde se convirtió en el jugador más joven en marcar: tenía 17 años, seis meses y 3 días. La joya comenzaba a relucir, pero el descenso de su equipo postergó su salto a un equipo grande, que llegó recién el año pasado, cuando el Bayer Leverkusen de los argentinos Exequiel Palacios y Equi Fernández pagó 12 millones de euros por su pase.

Apodado en Argel y en las redes sociales como “Mazadona”, Maza nació en Berlín, donde los argelinos son la segunda minoría étnica detrás de los turcos, pero decidió representar a la tierra donde nació su padre. Petkovic lo utiliza también como mediapunta o delantero centro. En este mercado de pases, su nombre sonó en clubes gigantes como Barcelona y Real Madrid.

Ibrahim Maza Maza, de 20 años, es la mayor promesa de Argelia. AP Photo/Mosa'ab Elshamy

El calendario de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo campeón del mundo, que entrena Lionel Scaloni, encabeza el Grupo J y compartirá zona con Argelia, Austria y Jordania.