Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación luego de un inicio de semana sin cambios, en el marco del conflicto bélico en Medio Oriente, que disparó el valor del oro y petróleo y siembra incertidumbre bursátil y cambiaria en todo el mundo.

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produjo tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.