10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de marzo

El oficial opera a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de sacudones bursátiles y cambiarios en el mundo mientras recrudece el conflicto en Medio Oriente y se disparan algunos commodities.

Por
El dólar oficial

El dólar oficial, sin cambios en el inicio de la semana.

Pexels
El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.
Te puede interesar:

El dólar se mantuvo estable a pesar de la jornada caliente que vivieron los mercados por la suba del precio del petróleo

El precio del petróleo de referencia en Texas (WTI sus siglas en inglés) volvió a superar la barrera de los 100 dólares por barril este domingo, algo que no ocurría desde 2022. El repunte se produjo tras el bombardeo de Israel a refinerías en Irán y el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, lo que disparó la tensión en los mercados energéticos a raíz de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es “un pequeño precio a pagar” por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve con estabilidad tras una semana con altibajos.

El dólar oficial se mueve con estabilidad tras una semana con altibajos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,48 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.429,87.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.439,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.

El dólar arrancó marzo al alza y vuelve a tocar su máximo en más de un mes, en medio del confilcto en Medio Oriente

El dólar oficial culminó la semana con subas. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de marzo

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial cerró la semana arriba de los $1.400.

El dólar volvió a subir: trepó por segunda semana consecutiva y tocó su pico en un mes

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en febrero.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para febrero

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.

El dólar se mantuvo por encima de los $1.400 en una jornada de presión global

Rating Cero

Pedí ayuda, me interné y estoy sanando, reconoció Luciano Castro.

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. 

El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..."

últimas noticias

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 8 minutos
Tiara Lemos tenía 16 años.

Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón

Hace 16 minutos
Alex Caniggia mostró la nueva tendencia en muebles.

Adiós a los muebles tradicionales: la nueva tendencia en decoración que elige Alex Caniggia

Hace 16 minutos
Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newells vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

Hace 23 minutos
El cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril.

Sonríe Chacho Coudet: el referente de River que está más cerca de volver

Hace 23 minutos