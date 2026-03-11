Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

La conductora de Telefe sorprendió con un posteo sobre una batalla ganada en un juicio contra el futbolista.

Wanda Nara v olvió a encender las redes con un comentario enigmático después de una audiencia por su escandaloso divorcio. " Feliz ", escribió la mediática en X.

Además, la conductora usó dos emojis : uno de la balanza de la justicia y otro con la bandera de Italia, dando a entender que fue una jornada triunfal en el litigio por su divorcio de su exmarido Mauro Icardi.

La abogada de Nara, Ana Rosenfeld , salió a explicar lo que quiso decir su defendida, después de la audiencia en la que la pareja volvió a verse la cara. " No repitan falsas noticias ", pidió.

En este sentido, la letrada aclaró en un posteo de Instagram: “Por favor, no repitan noticias falsas. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes ”, detalló la letrada. Además, agregó: “¡La jueza fue clarísima! Y Wanda Nara está feliz".

Wanda Nara y Mauro Icardi juntos en Italia

Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a encontrar en Italia, donde tramitan su divorcio, ya que ahí hicieron la separación de bienes en 2021, tras la escandalosa separación. El delantero del Galatasary presentó una denuncia por adulterio, supuestamente de su exmujer con Keita Baldé, tratando de buscar una ventaja en un sistema judicial que condena la infidelidad. Ella también lo acusó de infidelidad y exigió una manutención.

El tribunal de Milán falló que el futbolista debe abonar una manutención de 30.000 dólares mensuales exclusivamente para sus hijas, Francesca e Isabella, junto con un 3% de sus ingresos contractuales. En cuanto a Nara, desestimó la pensión por ser económicamente independiente. El pleito sigue, ya que la empresaria reclama deudas por gastos escolares y de vivienda.