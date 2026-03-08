8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Hace meses nadie lo consideraba y ahora es uno de los argentinos favoritos a ir al Mundial 2026 en su puesto

Un central argentino atraviesa el mejor momento de su carrera en Europa y empieza a meterse en la discusión por un lugar en la lista mundialista.

Por
Barcelona

Barcelona, Juventus y Newcastle siguen de cerca la situación contractual del zaguero.

@Argentina

  • Marcos Senesi es uno de los defensores argentinos con mejor rendimiento en la Premier League.

  • El zaguero del Bournemouth fue titular en 28 de 29 partidos de la temporada.

  • Barcelona, Juventus y Newcastle siguen de cerca su situación contractual.

  • En la Selección argentina solo disputó 2 partidos, pero vuelve a meterse en la pelea por el Mundial 2026.

Marcos Senesi, defensor central del Bournemouth, atraviesa una de las temporadas más sólidas de su carrera en la Premier League. El futbolista argentino hace meses no aparecía entre los candidatos y ahora se posiciona como uno de los favoritos a ir al Mundial 2026 en su puesto.

Según medios franceses, Mbappé y Ester Expósito estuverin juntos en España y Francia
Te puede interesar:

Aparecieron nuevas fotos del encuentro entre Kylian Mbappé y Ester Expósito: ¿romance confirmado?

El zaguero surgido de San Lorenzo se convirtió en una pieza clave del equipo inglés gracias a su regularidad, liderazgo defensivo y salida limpia desde el fondo. Su rendimiento volvió a ponerlo en el radar de Lionel Scaloni, que sigue de cerca a los centrales que pueden acompañar o competir con nombres consolidados como Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

Además del impacto deportivo, el presente de Senesi también despertó el interés de varios gigantes europeos que ya analizan su fichaje para el próximo mercado de pases. Con contrato cerca de finalizar, su nombre comenzó a circular con fuerza en los despachos de clubes como Barcelona, Juventus y Newcastle.

Marcos Senesi
Senesi busca meterse en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Senesi busca meterse en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

El fixture de la Selección argentina para el Mundial 2026

La Selección argentina ya conoce su camino inicial en la Copa del Mundo 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia, en un partido que marcará el comienzo del sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio, mientras que cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria del torneo. En ese escenario, futbolistas que hoy aparecen como alternativas en distintos puestos intentarán aprovechar cada convocatoria previa para meterse en la lista final de 26 jugadores que viajarán al Mundial.

Senesi es uno de los casos más claros. En la actual temporada de Premier League fue titular en 28 de 29 partidos, completó los 90 minutos en 26 y aportó 4 asistencias, números que lo posicionan entre los defensores más regulares del campeonato inglés.

Marcos Senesi en Bournemouth
Marcos Senesi atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera en la Premier League.

Marcos Senesi atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera en la Premier League.

A pesar de ese presente, su historia en la Selección todavía es corta: apenas suma 2 partidos con la camiseta argentina. Sin embargo, su nivel actual y la experiencia acumulada en Europa lo vuelven a colocar como una alternativa real para el Mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AFA anunció un nuevo torneo para el interior y Toviggino respaldó la conducción de Tapia

La AFA anunció un nuevo torneo: de qué se trata y cuándo comenzará a jugarse

Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.
play

La Casa Blanca les trajo suerte: con goles de Messi y De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 a DC United

Ella es una actriz con proyección internacional y él uno de los futbolistas mediáticos del mundo.

Una estrella de Netflix y una figura del Mundial 2026 estarían juntos: las claves del romance

Demichelis debutó con empate en Mallorca.
play

Demichelis debutó en Mallorca: ganaba 2 a 0 y se lo empataron en cinco minutos

Rating Cero

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

La actriz que se volvió más famosa por Harry Potter tendría nueva pareja.

Esta famosa actriz de Harry Potter estaría en pareja con un mexicano millonario: quién es

Una prestigiosa profesora universitaria cae en una peligrosa obsesión por su joven colega mientras su matrimonio y su carrera se desmoronan a su alrededor.
play

Hoy en Netflix: el romance y erotismo se adueña de una serie subida de tono que es furor

El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales.

Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, uno de los galanes de Grey's Anatomy

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
play

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

últimas noticias

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

Hace 24 minutos
Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos

Hace 34 minutos
La directora estaba en la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado, Tartagal.

Urgencia sanitaria en Salta: una directora fue mordida por un murciélago y la evacuaron en helicóptero

Hace 1 hora
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes declaró el estado de alerta máxima 

Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó nuevos misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

Hace 1 hora
Venus en Aries es un tránsito que enciende el deseo

Venus en Aries: un tránsito que enciende el deseo, ¿Cómo impacta en todos los signos?

Hace 2 horas