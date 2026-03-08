Hace meses nadie lo consideraba y ahora es uno de los argentinos favoritos a ir al Mundial 2026 en su puesto Un central argentino atraviesa el mejor momento de su carrera en Europa y empieza a meterse en la discusión por un lugar en la lista mundialista. Por + Seguir en







En la Selección argentina solo disputó 2 partidos, pero vuelve a meterse en la pelea por el Mundial 2026. Marcos Senesi, defensor central del Bournemouth, atraviesa una de las temporadas más sólidas de su carrera en la Premier League. El futbolista argentino hace meses no aparecía entre los candidatos y ahora se posiciona como uno de los favoritos a ir al Mundial 2026 en su puesto.

El zaguero surgido de San Lorenzo se convirtió en una pieza clave del equipo inglés gracias a su regularidad, liderazgo defensivo y salida limpia desde el fondo. Su rendimiento volvió a ponerlo en el radar de Lionel Scaloni, que sigue de cerca a los centrales que pueden acompañar o competir con nombres consolidados como Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

Además del impacto deportivo, el presente de Senesi también despertó el interés de varios gigantes europeos que ya analizan su fichaje para el próximo mercado de pases. Con contrato cerca de finalizar, su nombre comenzó a circular con fuerza en los despachos de clubes como Barcelona, Juventus y Newcastle.

Marcos Senesi Senesi busca meterse en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026. Instagram @marcosenesi El fixture de la Selección argentina para el Mundial 2026 La Selección argentina ya conoce su camino inicial en la Copa del Mundo 2026, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será el 16 de junio frente a Argelia, en un partido que marcará el comienzo del sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio, mientras que cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria del torneo. En ese escenario, futbolistas que hoy aparecen como alternativas en distintos puestos intentarán aprovechar cada convocatoria previa para meterse en la lista final de 26 jugadores que viajarán al Mundial.