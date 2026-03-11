11 de marzo de 2026 Inicio
Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026: "Ninguna posibilidad"

Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de ese país, descartó que el seleccionado nacional vaya a disputar la Copa del Mundo a Estados Unidos. La declaración trascendió luego de la reunión entre Donald Trump y Gianni Infantino, en la que el presidente de EEUU aseguró que el combinado persa sería “bienvenido”.

Irán conformaba el Grupo G con Bélgica

Irán conformaba el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Como consecuencia del conflicto en Medio Oriente, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyalami, anunció que la Selección iraní no participará del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Infanitno se ruenió con Trump en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Mundial 2026: Trump aseguró que Irán será "bienvenido" en Estados Unidos

“Dado que este Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no están dadas las condiciones para que podamos participar de la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados”, indicó durante una entrevista para la agencia DPA.

Ahmad Donyalami

En esa línea, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también puso sobre la mesa la posibilidad de ausentarse: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”.

Esta referencia de Taj se debe a lo ocurrido durante la Copa Asiática en Australia, donde seis jugadoras iraníes decidieron quedarse en dicho país al recibir visas humanitarias por parte del Gobierno después de negarse a cantar el himno.

Irán había logrado la clasificación y formaba parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en el que iba a disputar la fase inicial del primer Mundial con 48 selecciones, del 11 de junio al 19 de julio.

Mundial 2026: qué pasará si Irán se retira

El reglamento de competición del Mundial 2026 establece multa millonaria en caso que una Selección clasificada se retire de la competencia. De acuerdo al artículo 6, si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, la Comisión Disciplinaria le impondría una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares).

Y si renuncia con menos de 30 días de antelación, la multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares). Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su Selección.

Si Irán finalmente no va, el apartado 6.7 del reglamento indica que “si una Federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Ante este panorama, la mejor Selección posicionada para sustituirla sería Irak por ser el líder en el ranking asiático y por eso logró el cupo para jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

