Irán asegura que Mojtaba Khamenei está herido, pero que no murió durante los primeros ataques de EEUU e Israel

Medios iraníes deslizaron que el nuevo líder supremo de la región sufrió lesiones en el mismo ataque que terminó con la vida de su padre, Alí Khamenei. Desde su nombramiento no fue visto en público.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei , habría resultado herido durante el primer día de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos y Israel contra Irán. Medios iraníes afirman que permanece consciente y resguardado en un lugar seguro.

La versión, que fue publicada en The New York Times, también fue respaldada por Yusef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien se refirió al tema en un mensaje difundido en Telegram. Allí indicó que, tras consultar con personas cercanas al entorno oficial, le confirmaron que Khamenei “se encuentra bien”.

Según el medio estadounidense, el dirigente religioso de 56 años habría sufrido lesiones el 28 de febrero, jornada en la que comenzó la ofensiva militar que derivó en el actual conflicto en Medio Oriente y en la que murió su padre, el ayatolá Alí Khamenei , quien hasta entonces ocupaba el cargo de líder supremo. Desde aquel momento no volvió a aparecer públicamente ni difundió mensajes oficiales.

Tres funcionarios iraníes citados por el periódico señalaron que las heridas que sufrió Khamenei se concentran principalmente en las piernas. Indicaron además que el nuevo líder se encuentra protegido en un sitio de alta seguridad y con posibilidades muy restringidas de comunicación.

El hecho de que permanezca bajo resguardo explicaría en parte su ausencia pública desde que fue designado como sucesor por las autoridades religiosas del país . A esto se suma el temor de que cualquier mensaje o aparición pueda revelar su ubicación en medio del conflicto.

De acuerdo con la información difundida, Khamenei continúa consciente y bajo estrictas medidas de seguridad, con contacto limitado con el exterior.

Donald Trump amenazó a Irán con "muerte, fuego y furia" si corta el suministro de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con provocar “muerte, fuego y furia” si bloquea las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el medio del conflicto en el Medio Oriente, luego de que el país iraní haya asegurado que ellos le pondrán fin a la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió en Truth.

Trump Redes sociales

Y agregó: “¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El domingo, Trump había dicho que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Además, había amenazado con golpear a Irán "veinte veces más fuerte” si bloqueaba el Estrecho.