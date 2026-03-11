"61 vueltas al sol": Catherine Fulop celebró su cumpleaños con su nieta de protagonista La actriz festejó en familia y realizó un emotivo y divertido posteo en redes sociales donde repasó su vida y agradeció todos los momentos transitados. "La vida me regaló una carrera hermosa, una familia maravillosa y el privilegio más grande de todos: ser mamá, Y ahora abuela!, expresó. + Seguir en







"Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito", expresó su hija Oriana Sabatini

Catherine Fulop está en uno de los momentos más plenos de su vida. Con una exitosa carrera, una matrimonio sólido y dos hijas adultas, ahora la vida la premió con la bendición de ser abuela. Así recibió sus 61 años y compartió su alegría y emoción con sus seguidores a través de un original posteo en sus redes sociales. "61 vueltas al sol… ¡y qué lindo viaje ha sido!", expresó.

La orgullosa abuela de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, celebró su cumpleaños con un video en Instagram donde, entre risas y recuerdos, repasa su vida y desafía los estereotipos. Con un tono fresco y original, Catherine Fulop expone cómo muchas mujeres que llegan a la etapa de ser abuelas y siguen sintiéndose atractivas y seguras de sí mismas, lejos de los moldes tradicionales asociados a su edad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catherine Fulop (@fulopcatherine) "61 vueltas al sol… ¡y qué lindo viaje ha sido!", expresó. "Desde aquella chica soñadora que se paró en el escenario de Miss Venezuela 1986, llena de ilusiones y con el corazón latiendo fuerte… hasta todo lo que vino después: historias, personajes, aprendizajes y tantos sueños cumplidos en el camino", escribió y continuó: "La vida me regaló una carrera hermosa, una familia maravillosa y el privilegio más grande de todos: ser mamá. Y ahora la vida me sorprende otra vez con un nuevo capítulo que me llena el alma: ser abuela de Gia", señaló con un emoji de corazón.

Ser abuela a los 61 "Ser abuela… ¡qué palabra tan linda! Y la estoy viviendo desde un lugar de pura felicidad, de amor infinito y de emoción por empezar esta etapa tan especial. Porque ahora entiendo que cuando llega un nieto, el corazón simplemente se agranda. "Y sí… estoy aprendiendo a ser abuela a mi manera: la más consentidora, la más chévere y divina mi amor, llena de risas, abrazos y amor… para que mi Gia algún día diga con orgullo: '¡Mira, esa es mi abuela!'", manifestó la actriz acompañando las imágenes de su posteo.

"Hoy agradezco cada paso del camino, cada lección y, sobre todo, a mi familia, que es mi mayor tesoro. Hoy cumplo 61 años... y sigo sintiendo que la vida todavía tiene muchísimas sorpresas lindas por regalarme", finalizó.