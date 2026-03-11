11 de marzo de 2026 Inicio
"No hay plata ni crédito": el crudo análisis de Melconian sobre el rumbo económico del país

El economista hizo un diagnóstico del modelo económico libertario, alertó por la falta de crédito y los pobres resultados, y destacó la ventaja que tiene el presidente Milei: "Su mayor activo es que no tiene nada enfrente", expresó.

Por
El economista de 69 años disertó en Expoagro 2026

El economista Carlos Melconian brindó un análisis económico de la actualidad del país ante productores agropecuarios, advirtió que el año podría ser recesivo pese a la estabilidad macroeconómica, describió la situación actual como un escenario de "estanflación", es decir, estancamiento con inflación y expresó: "No hay plata en la calle ni crédito a tasa razonable”.

La autoridad monetaria hilvanó su 46ª jornada consecutiva de compra.
En una disertación en la feria Expoagro 2026, en el predio de San Nicolás, el expresidente del Banco Nación cuestionó el rumbo económico del país y adelantó que no habrá crisis pero los resultados son pobres: "Falta vigor. Tenemos un Presidente muy ideologizado, no debería tener vergüenza en emitir para que haya más plata en la calle. Compran dólares y enseguida neutralizan esos pesos por temor a que se vayan a la inflación. La recuperación es anémica, el poder adquisitivo de los salarios ha caído a tal punto que debería ajustarse 30%”, agregó.

Además, añadió: "Si Milei quiebra la estanflación, como le pasó a Carlos Menem y a Néstor Kirchner, va a ser reelecto, y si no la quiebra, en ambos casos cuenta con que no tiene rivales enfrente. Eso es un pasivo para el país pero un activo para Milei".

melconian expoagro
Melconian habló en el Foro Económico de la muestra agroindustrial más importante de la región.

Sobre el dólar, recordó que cuando el líder libertario asumió en diciembre de 2023, el tipo de cambio oficial se fijó en $800, que hoy equivaldrían a unos $2.000 actuales. Al comparar con el promedio histórico, estimado en $1.600, aclaró que no está pidiendo una devaluación, pero afirmó: "Si valiera $1.650, estaría más contento y tranquilo".

En cuanto a la economía real, en plena recesión, Melconián hizo un crudo análisis y relató: "El poder adquisitivo está muy caído. Cuando el consumo es el 70% del PBI. Para recuperar habría que tener un aumento salarial de 30%. Se necesita plata en la calle, plata en los bancos, crédito a tasas razonables".

Finalmente, adelantó: "Argentina va a convivir con dos dígitos de inflación, un tiempo. Todavía deben acomodarse los precios relativos y hasta que se hayan acomodado, no hay programa de estabilidad a un dígito de inflación anual. ¿Puede llevar tiempo? Sí. Lo primero que tiene que entender el gobierno, es que es un gobierno de transición, que viene a arreglar.

