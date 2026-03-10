La Perla: identificaron en Córdoba los restos de 12 víctimas de la última dictadura militar

La justicia federal de la provincia anunció la identificación de los restos en el terreno lindero al campo de concentración luego de un trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local.

La justicia federal de la provincia de Córdoba anunció este martes que identificaron los restos de 12 personas que fueron asesinadas durante la última dictadura militar en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla. Los huesos con material genético fueron hallados en el terreno lindero al campo de concentración luego de un trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local.

En comunicado remitido a la prensa, el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a la Secretaria de Derechos Humanos. Trata y Género, a cargo del Dr. Juan Miguel Ceballos, puso en conocimiento de la opinión pública, que el hallazgo se da "a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera (ex Centro Clandestino de Detención La Perla)" , donde, "se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de 12 personas".

"Una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las mismas, se procederá a dar mayor información al respecto ", aclararon.

Sobre este último punto, los familiares ya comenzaron a recibir información sobre los hallazgos y se esperan mayores detalles para las próximas horas. La noticia ocurre a días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976 y la conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En este marco, Silvana Turner, investigadora del EAAF a cargo del proyecto en La Perla señaló que conferencia de prensa que “es un predio de 14 mil hectáreas y pudimos acotar el área de búsqueda a partir de la obtención de una fotografía área de 1979 a un perímetro de aproximadamente 10 hectáreas".

"A cinco días de iniciadas las excavaciones hubo un primer hallazgo, se trata de restos óseos encontrados de forma no articulada en el sedimento explorado. Es decir, no se trata de una fosa con cuerpos articulados. Debemos seguir el trabajo en campo para poder tener más información y entender la dimensión y características de los hallazgos. El contexto de recuperación y dispersión de estos restos óseos es consistente con la hipótesis de investigación, inhumaciones clandestinas de personas detenidas-desaparecidas”, sumó.

“Nosotros cruzamos la información de la foto con los testimonios obrantes en la causa judicial y la investigación histórica realizada por el EAAF, toda esa información resultó consistente para avanzar con las búsquedas en este lugar”, agregó luego Anahí Ginarte, ex EAAF y actual directora del Servicio de Antropología Forense del poder judicial de la provincia de Córdoba.

Por su parte, Facundo Trotta, fiscal de la causa, completó: “Este hallazgo es fruto de años de investigación. Quienes tengan información, acérquense a la fiscalía, al juzgado o al EAAF”.

Qué fue La Perla, el centro clandestino en el que identificaron a 12 personas desaparecidas en dictadura

La Perla fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 como parte de la red represiva bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. También fue llamada por los represores "la universidad".

La red articulaba La Perla con Campo de la Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno tanto de la provincia de Córdoba como de otras provincias que eran parte de la denominada zona 3, una de las cinco zonas en las que los represores habían dividido el país.

El III Cuerpo de Ejército instituyó la represión en la región, ejerciendo el control sobre 10 provincias. El epicentro funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren que concentraba toda la información, la inteligencia y coordinaba las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La Perla Córdoba 2 Por La Perla pasaron 2.500 personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar. Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba

Esta tarea se llevaba a cabo desde un consejo integrado por miembros del ejército, la policía la Policía Federal, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Gobierno de la provincia, el Servicio de Inteligencia de Aeronáutica, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Escuela de Aviación Militar y la Gendarmería Nacional, en la llamada "comunidad informativa".

Del 141 dependían y coordinaban a cuatro secciones: Política, dedicada a la inteligencia; Calle, abocada a seguimientos, escuchas e infiltraciones; Operaciones Especiales (OP3), que tenía base y administraba el CCD “La Perla” y Logística, que proveía material para el funcionamiento del accionar represivo y clandestino.

Entre 1979 y 2007 el edificio del ex CCDTyE La Perla funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Actualmente funciona como un espacio de memoria.