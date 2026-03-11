El ex Selección argentina que terminó trabajando de Uber y ahora se retiró: "El día más duro de mi vida"

El lateral anunció el cierre de su carrera luego de varios años marcados por lesiones y dificultades físicas.

Su historia incluye momentos en la élite del deporte y etapas lejos del circuito principal.

El futbolista José Luis Gómez anunció su retiro del fútbol profesional a los 32 años luego de disputar su última etapa deportiva en Central Argentino de La Banda. El lateral derecho comunicó la decisión a través de un mensaje en redes sociales en el que describió el momento como uno de los más difíciles de su vida.

El defensor había alcanzado un muy buen nivel durante su paso por Lanús, donde fue una de las figuras del equipo que conquistó el Torneo Transición 2016 y la Copa Bicentenario. Además, integró planteles de la Selección Argentina y compartió convocatorias con futbolistas como Lionel Messi.

Su trayectoria profesional estuvo atravesada por diferentes dificultades físicas que afectaron su continuidad en el alto nivel. Entre estas se destacó una grave lesión en la rodilla sufrida en 2017, cuando atravesaba uno de los momentos más destacados de su carrera.

Con el paso del tiempo, esas complicaciones influyeron en su recorrido por distintos clubes y lo llevaron a transitar etapas alejadas de la élite del fútbol argentino, hasta cerrar su ciclo profesional en el Torneo Regional Amateur. En su cuenta de Instagram compartió una historia en donde escribió "Hoy llega el día más duro de mi vida"

A lo largo de su carrera, Gómez enfrentó distintos obstáculos que impactaron en su desarrollo deportivo. Uno de los momentos más delicados fue la lesión ligamentaria que sufrió en 2017 durante una gira con la selección argentina. A pesar de esa situación, el jugador aceleró su recuperación para poder disputar la final de la Copa Libertadores 2017 frente a Grêmio.

Tiempo después, en 2021, el defensor fue transferido a Huracán. Sin embargo, un cuadro de anemia le impidió debutar oficialmente con ese equipo, lo que representó otro golpe en su carrera profesional.

En el plano internacional, Gómez había sido convocado por Julio Olarticoechea para disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016. Más tarde también recibió el llamado de Jorge Sampaoli y llegó a disputar partidos amistosos con la selección mayor frente a Brasil y Singapur.

Lejos del circuito principal del fútbol profesional, el jugador atravesó una etapa en la que debió buscar otras alternativas laborales. Durante ese período llegó a trabajar como conductor en una aplicación de transporte para generar ingresos mientras intentaba continuar su carrera deportiva.

Formado en las divisiones juveniles de Racing, el lateral también tuvo pasos por San Martín de San Juan antes de consolidarse en Lanús. Finalmente, tras su última experiencia en Central Argentino de La Banda, decidió ponerle punto final a su recorrido en el fútbol profesional.