Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Messi por su foto con Trump

Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Lionel Messi por su foto con Donald Trump Disfrazado con un traje con los colores de la bandera de Estados Unidos, el hijo de Mariana Nannis opinó sobre la visita del campeón de la Selección argentina con el Inter Miami a la Casa Blanca.







Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes. Redes sociales

Alex Caniggia volvió a agitar las redes, esta vez con una postura polémica tras la foto de Lionel Messi junto a Donald Trump: "Messi es de derecha", aseguró. A través de un hilo de historias en Instagram, dijo que "la única izquierda que sirve es la de Messi (Lionel)", marcando su posición en medio de la guerra declarada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia apareció vestido con un traje azul con estrellas blancas y una corbata roja a rayas, simulando la bandera de Estados Unidos, y lanzó la famosa frase: "Hermosa mañana, ¿verdad?", tras lo cual agregó: "Siempre es importante de qué lado estás de la mecha".

Esto fue parte de las rimas que improvisó sobre la foto del capitán de la Selección argentina y el mandatario estadounidense en Washington: "Yo sé, mandril, que estás llorando porque la realidad te acecha. Primero el peluca (Milei), la leche en la cara te echa", lanzó.

Alex Caniggia en redes Redes sociales Después dejó una definición sobre la aparición del rosarino al lado del mandatario norteamericano en la ceremonia por la obtención de la MLS Cup 2025: "Ahora Messi, como toda persona de bien, es de derecha", opinó.