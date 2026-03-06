Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Messi por su foto con Trump

IR A
IR A

Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Lionel Messi por su foto con Donald Trump

Disfrazado con un traje con los colores de la bandera de Estados Unidos, el hijo de Mariana Nannis opinó sobre la visita del campeón de la Selección argentina con el Inter Miami a la Casa Blanca.

Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes.

Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes.

Redes sociales

Alex Caniggia volvió a agitar las redes, esta vez con una postura polémica tras la foto de Lionel Messi junto a Donald Trump: "Messi es de derecha", aseguró. A través de un hilo de historias en Instagram, dijo que "la única izquierda que sirve es la de Messi (Lionel)", marcando su posición en medio de la guerra declarada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La conductora contó el lado B de la soltería y la maternidad.
Te puede interesar:

Sabrina Rojas sorprendió con una revelación sobre Luciano Castro: "Es lo único que extraño"

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia apareció vestido con un traje azul con estrellas blancas y una corbata roja a rayas, simulando la bandera de Estados Unidos, y lanzó la famosa frase: "Hermosa mañana, ¿verdad?", tras lo cual agregó: "Siempre es importante de qué lado estás de la mecha".

Esto fue parte de las rimas que improvisó sobre la foto del capitán de la Selección argentina y el mandatario estadounidense en Washington: "Yo sé, mandril, que estás llorando porque la realidad te acecha. Primero el peluca (Milei), la leche en la cara te echa", lanzó.

Alex Caniggia en redes

Después dejó una definición sobre la aparición del rosarino al lado del mandatario norteamericano en la ceremonia por la obtención de la MLS Cup 2025: "Ahora Messi, como toda persona de bien, es de derecha", opinó.

Mientras muchos dicen que el encuentro fue una formalidad deportiva tras el título que el Inter Miami obtuvo el año pasado, los gestos del deportista en la Casa Blanca abrieron una grieta que Caniggia encendió con palabras como "mandril" y "kukas", apuntando a la oposición a Javier Milei.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jeffrey Epstein y Donald Trump mantuvieron una cercana amistad durante varios años.

Caso Epstein: revelaron entrevistas del FBI en las que Trump es acusado de abusar a una menor

Claudia sorprendió al bancar a Messi, tras su visita a Trump.

Claudia Villafañe defendió a Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro"

Trump junto al plantel entero de Inter Miami.
play

La justificación de Mascherano tras la visita a Trump: "Tenemos madurez para separar las cosas"

La guerra de Medio Oriente podría causar una crisis energética global.

Guerra en Medio Oriente: Qatar alertó que el barril de petróleo podría alcanzar los u$s150

Donald Trump, implacable contra Irán.

Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos. 

Milei viaja a EEUU: reunión con Trump, participación en el Escudo de las Américas e inauguración del Argentina Week

últimas noticias

Entre los detenidos se encuentra el director de la murga de Quilmes responsable de colocar la soga.

Detuvieron a los tres acusados de colocar la soga que degolló a un motociclista

Hace 9 minutos
Jeffrey Epstein y Donald Trump mantuvieron una cercana amistad durante varios años.

Caso Epstein: revelaron entrevistas del FBI en las que Trump es acusado de abusar a una menor

Hace 1 hora
Claudia sorprendió al bancar a Messi, tras su visita a Trump.

Claudia Villafañe defendió a Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro"

Hace 1 hora
Merlín Díaz fue estafada por tres mujeres que le ofrecieron una limpieza espiritual.

Revelaron los últimos chats de la peluquera que se quitó la vida tras sufrir una estafa millonaria

Hace 1 hora
Caniggia se disfrazó con la bandera de Estados Unidos y encendió las redes.

Alex Caniggia rompió el silencio para defender a Messi por su foto con Trump

Hace 1 hora