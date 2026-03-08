8 de marzo de 2026 Inicio
El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Un acuerdo redefinió la presencia de marcas en el equipo nacional. El plantel ya conoce rivales y sedes para la fase inicial del mundial.

Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

  • La AFA anunció un acuerdo comercial con una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo.
  • La inteligencia artificial de esa empresa aparecerá en la indumentaria de entrenamiento rumbo al Mundial 2026.
  • El convenio implica un cambio importante en la presencia de marcas dentro del seleccionado.
  • El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya tiene definidos rivales, sedes y horarios para la fase inicial del torneo.

La Asociación del Fútbol Argentino anunció un acuerdo comercial que marcará un antes y después en la relación del equipo con sus patrocinadores globales. El seleccionado nacional, vigente campeón del mundo y de América, consolidó en los últimos años una fuerte expansión de su marca a nivel internacional. Desde 2017, la dirigencia impulsó una estrategia de crecimiento que incluyó múltiples acuerdos con socios estratégicos y empresas de alcance global.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

En ese marco, la AFA confirmó la incorporación de Google como nuevo patrocinador principal de todas las selecciones nacionales. La alianza contempla la presencia de Gemini, el sistema de inteligencia artificial de la compañía, en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El convenio representa además un cambio importante en la imagen del seleccionado, ya que la marca tecnológica ocupará un espacio central que durante décadas estuvo vinculado a otro histórico patrocinador dentro del fútbol argentino.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

La participación de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos los encuentros correspondientes a la fase inicial. El torneo, que se disputará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá, introducirá un formato ampliado con 48 selecciones participantes.

El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni será frente a la Selección de Argelia el martes 16 de junio a las 22 (hora argentina). El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, escenario donde el conjunto albiceleste no registra antecedentes oficiales.

Luego del primer compromiso, la delegación viajará a la ciudad de Dallas para afrontar los dos partidos restantes de la fase de grupos en el AT&T Stadium. El segundo duelo será ante la Selección de Austria el lunes 22 de junio a las 14 de Argentina, en un horario que podría verse afectado por las temperaturas elevadas del verano estadounidense.

El cierre del Grupo J se jugará el sábado 27 de junio a las 23 frente a la Selección de Jordania, nuevamente en Dallas. Con el nuevo formato del certamen, avanzarían a la siguiente instancia los dos primeros de cada zona y también algunos de los mejores terceros.

Si el equipo logra ubicarse entre esos puestos, accederá a los dieciseisavos de final, una fase incorporada en esta edición del torneo. El rival y la sede del cruce dependerán de la posición final del grupo, con posibles partidos en ciudades como Miami o Los Ángeles.

