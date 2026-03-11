Qué fue de la vida del polémico árbitro en la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014 El juez italiano quedó marcado por una jugada polémica en el partido decisivo disputado en Brasil. Luego de retirarse del campo de juego, continuó ligado al desarrollo del arbitraje internacional. Por + Seguir en







En 2017, decidió poner fin a su etapa en el campo de juego. Sky Sports

El árbitro italiano que dirigió la final del Mundial 2014 quedó marcado por una jugada polémica entre Manuel Neuer y Gonzalo Higuaín.





Su carrera creció rápidamente en el fútbol europeo hasta convertirse en uno de los referís más importantes de su época.





Luego de retirarse del arbitraje en 2017, continuó ligado al fútbol en funciones institucionales dentro del arbitraje internacional.





Hasta el año pasado al menos siguió participando en proyectos y áreas de desarrollo arbitral, lejos del campo de juego. El nombre de Nicola Rizzoli quedó asociado para siempre a la final del Copa Mundial de la FIFA 2014 entre Selección Argentina y Selección de Alemania. El árbitro italiano dirigió el encuentro disputado en el estadio Estadio Maracaná, recordado por la derrota argentina en tiempo suplementario y por una jugada discutida que todavía genera debate entre los hinchas.

A lo largo de su carrera, Rizzoli fue considerado uno de los jueces más destacados del fútbol europeo. Su desempeño en torneos internacionales y en la liga italiana lo llevó a dirigir partidos de alto nivel, incluyendo encuentros decisivos en competiciones de clubes y selecciones.

Neuer higuain Redes sociales El paso del tiempo también modificó su rol dentro del fútbol. Luego de dejar la actividad como árbitro, continuó vinculado al arbitraje desde áreas técnicas y de gestión, participando en proyectos relacionados con la formación y desarrollo de nuevos referís.

Nicola Rizzoli UEFA Qué fue de la vida de Nicola Rizzoli, el árbitro que dirigió la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014 Nicola Rizzoli quedó grabado en la memoria del fútbol argentino por su actuación en la final del Mundial de Brasil 2014, disputada el 13 de julio. Su paso por aquel encuentro estuvo marcado por la polémica jugada en la que el arquero Manuel Neuer impactó contra Gonzalo Higuaín dentro del área. El por entonces árbitro Rizzoli, lejos de sancionar penal para la Albiceleste, interpretó la acción como una infracción del delantero. Aquella decisión resultó determinante en un partido que finalmente se llevó Alemania en el tiempo suplementario.

Antes de aquel hito, el árbitro italiano había construido una carrera de gran prestigio que se inició con su debut en la Serie A en 2002. Su solvencia lo llevó a ser uno de los jueces más respetados de Europa, lo que le permitió dirigir encuentros clave en la fase de grupos de Brasil 2014, como el contundente triunfo de Países Bajos sobre España. Curiosamente, antes de la final, ya había arbitrado a la selección argentina en dos ocasiones durante el mismo torneo: en el duelo contra Nigeria y en la victoria de cuartos de final frente a Bélgica.

Nicola Rizzoli Würth News Luego de la Copa del Mundo, Rizzoli continuó en la élite del arbitraje europeo, participando en la Eurocopa 2016 donde dirigió la semifinal entre los locales y Alemania. En 2017, decidió poner fin a su etapa en el campo de juego luego de haber sido reconocido, de manera excepcional, como el mejor árbitro de la liga italiana durante siete temporadas consecutivas. En los últimos años, su figura se mantuvo vigente a través de roles estratégicos y educativos a nivel internacional. Integró el panel asesor técnico del International Football Association Board (IFAB) y colaboró activamente en el desarrollo del arbitraje en la Concacaf. Hasta principios de 2026, se lo pudo ver participando en conferencias y programas de formación técnica, dedicándose a instruir a las nuevas generaciones de jueces.