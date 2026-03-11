11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué fue de la vida del polémico árbitro en la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014

El juez italiano quedó marcado por una jugada polémica en el partido decisivo disputado en Brasil. Luego de retirarse del campo de juego, continuó ligado al desarrollo del arbitraje internacional.

Por
En 2017

En 2017, decidió poner fin a su etapa en el campo de juego.

Sky Sports
  • El árbitro italiano que dirigió la final del Mundial 2014 quedó marcado por una jugada polémica entre Manuel Neuer y Gonzalo Higuaín.

  • Su carrera creció rápidamente en el fútbol europeo hasta convertirse en uno de los referís más importantes de su época.

  • Luego de retirarse del arbitraje en 2017, continuó ligado al fútbol en funciones institucionales dentro del arbitraje internacional.

  • Hasta el año pasado al menos siguió participando en proyectos y áreas de desarrollo arbitral, lejos del campo de juego.

El nombre de Nicola Rizzoli quedó asociado para siempre a la final del Copa Mundial de la FIFA 2014 entre Selección Argentina y Selección de Alemania. El árbitro italiano dirigió el encuentro disputado en el estadio Estadio Maracaná, recordado por la derrota argentina en tiempo suplementario y por una jugada discutida que todavía genera debate entre los hinchas.

Un análisis estadístico detallado muestra contrastes llamativos en ambos clubes.
Te puede interesar:

Cuáles fueron los mejores y peores árbitros para River y Boca desde el 2002 hasta ahora

A lo largo de su carrera, Rizzoli fue considerado uno de los jueces más destacados del fútbol europeo. Su desempeño en torneos internacionales y en la liga italiana lo llevó a dirigir partidos de alto nivel, incluyendo encuentros decisivos en competiciones de clubes y selecciones.

Neuer higuain

El paso del tiempo también modificó su rol dentro del fútbol. Luego de dejar la actividad como árbitro, continuó vinculado al arbitraje desde áreas técnicas y de gestión, participando en proyectos relacionados con la formación y desarrollo de nuevos referís.

Nicola Rizzoli

Qué fue de la vida de Nicola Rizzoli, el árbitro que dirigió la final entre Argentina y Alemania en Brasil 2014

Nicola Rizzoli quedó grabado en la memoria del fútbol argentino por su actuación en la final del Mundial de Brasil 2014, disputada el 13 de julio. Su paso por aquel encuentro estuvo marcado por la polémica jugada en la que el arquero Manuel Neuer impactó contra Gonzalo Higuaín dentro del área. El por entonces árbitro Rizzoli, lejos de sancionar penal para la Albiceleste, interpretó la acción como una infracción del delantero. Aquella decisión resultó determinante en un partido que finalmente se llevó Alemania en el tiempo suplementario.

Antes de aquel hito, el árbitro italiano había construido una carrera de gran prestigio que se inició con su debut en la Serie A en 2002. Su solvencia lo llevó a ser uno de los jueces más respetados de Europa, lo que le permitió dirigir encuentros clave en la fase de grupos de Brasil 2014, como el contundente triunfo de Países Bajos sobre España. Curiosamente, antes de la final, ya había arbitrado a la selección argentina en dos ocasiones durante el mismo torneo: en el duelo contra Nigeria y en la victoria de cuartos de final frente a Bélgica.

Nicola Rizzoli

Luego de la Copa del Mundo, Rizzoli continuó en la élite del arbitraje europeo, participando en la Eurocopa 2016 donde dirigió la semifinal entre los locales y Alemania. En 2017, decidió poner fin a su etapa en el campo de juego luego de haber sido reconocido, de manera excepcional, como el mejor árbitro de la liga italiana durante siete temporadas consecutivas.

En los últimos años, su figura se mantuvo vigente a través de roles estratégicos y educativos a nivel internacional. Integró el panel asesor técnico del International Football Association Board (IFAB) y colaboró activamente en el desarrollo del arbitraje en la Concacaf. Hasta principios de 2026, se lo pudo ver participando en conferencias y programas de formación técnica, dedicándose a instruir a las nuevas generaciones de jueces.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su historia incluye momentos en la élite del deporte y etapas lejos del circuito principal.

El ex Selección argentina que terminó trabajando de Uber y ahora se retiró: "El día más duro de mi vida"

El partido por la 10° fecha del Torneo Apertura se disputará en La Bombonera a partir de las 19:45

Tras el triunfo ante Lanús, Boca recibe a San Lorenzo y quiere estirar la racha

Pulga Rodríguez jugará en Club Atlético Ñoñorco, que milita en la Primera de la LigaTucumana

El Pulga Rodríguez vuelve al fútbol: el particular club que logró cerrar su incorporación

Valentín Castellanos recordó su prueba fallida en River cuando era adolescente.
play

El "flaquito" que River rechazó y ahora la rompe en Europa y sueña con el Mundial 2026

 “Jugar sin público no es una opción”, afirmó Huracán. 

Derrumbe en Parque Patricios: Huracán va a la Justicia para jugar con público contra River

Tiara Lemos tenía 16 años.

Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón

Rating Cero

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

El actor, que supo ser uno de los mejores cotizados de la industria, hoy atraviesa uno de sus peores momentos económicos.

Sin plata y desalojado de su casa: el duro presente de una estrella de Hollywood

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

El reconocido jugador de fútbol estaría empezando una nueva relación amorosa 

Mbappé sorprendió al mundo y se mostró con una actriz muy famosa de España: quien es

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)

Cuál es la famosa escena de los comics de Marvel que podría revivirse en Spider-Man: Brand New Day

últimas noticias

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Hace 16 minutos
Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

Hace 46 minutos
Manuel Adorni junto a Javier Milei, Karina y Diego Santilli. 

Gobierno se abroquela en favor de Adorni tras el escándalo que generó el viaje de su esposa a Nueva York

Hace 48 minutos
Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Confirmado: cerró la línea 148 que conectaba provincia con Ciudad de Buenos Aires

Hace 54 minutos
Malvavisco: mitad malvado, mitad bizco.

Chaco: detuvieron a un peligroso delincuente apodado "Malvavisco" porque es "malvado y bizco"

Hace 57 minutos