La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

La abogada de la conductora de Masterchef Celebrity desmintió que la audiencia de este miércoles fuera por el divorcio con Mauro Icardi y lanzó una fuerte advertencia.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi

La pareja mediática sumó un capítulo a su historial judicial este miércoles cuando se llevó a cabo una audiencia en Italia por la conciliación de bienes que pidió el futbolista del Galatasaray. La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, desmintió las versiones sobre el divorcio que se difundieron después de un tuit de la empresaria.

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.
Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

La audiencia de hoy no habló nada del divorcio, ¡falsa noticia!”, publicó en Instagram la letrada, junto a una imagen del programa La mañana con Moria, y pidió: “Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes, ¡la jueza fue clarísima! Y Wanda está feliz”.

Icardi buscaba revisar y revertir el acuerdo de separación de bienes que firmó en 2021, cuestionando movimientos económicos que, según publicó Teleshow, rondan los siete millones de euros. Del lado de Wanda sostienen la vigencia del acuerdo y reclaman compensaciones económicas acordes al patrimonio construido en sociedad durante los años de relación.

Cuándo podrían divorciarse Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada del jugador de fútbol, Lara Pinto, consideró que era "muy factible" que a la audiencia del 25 de marzo fijada para avanzar en la división de bienes, el divorcio ya esté dictado, aunque aún no hay fecha confirmada.

“En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, detalló la letrada, dejando en claro que ese plazo es el que ahora estaría cumpliéndose. Por eso, desde el entorno jurídico de Icardi creen que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”.

Tanto Wanda como Mauro tienen en sus planes futuros casarse con sus respectivas parejas.

