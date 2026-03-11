IR A
IR A

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

El actor estadounidense interpretará al joven soldado de Vietnam en la película de los orígenes del icónico personaje.

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Redes sociales

Noah Centineo, una de las estrellas más populares de Netflix, será la nueva cara de John Rambo, la película que lanzó a la fama a Silvester Stallone, quien eligió al actor para el protagónico. El rodaje comenzó en Bangkok, buscando expandir el universo de la franquicia.

Los mediáticos disputan ante la justicia italiana la tenencia de sus hijas.
Te puede interesar:

Wanda Nara está "feliz": qué hay detrás del mensaje que publicó en redes sobre Mauro Icardi

El actor estadounidense de 29 años se convirtió en el galán definitivo de la plataforma líder de la Generación Z gracias a la plataforma de entretenimiento. Si bien trabaja desde niño con apariciones en el canal Disney Channel y en la serie The Fosters saltó a la fama en 2018.

Empezó con las comedias románticas de Disney como A todos los chicos de los que me enamoré, encarnando a Peter Kavinsky y protagonizó películas como Sierra Burgess es una loser (2028) y La cita perfecta (2019).

En los últimos años, la carrera de Centineo giró hacia las producciones de acción con mayor requerimiento físico: en Black Adam (2022) interpretó a Atom Smasher, un superhéroe de DC Comics, compartiendo pantalla con Dwayne "The Rock" Johnson. En la serie de espionaje en Netflix llamada The Recruit (El Novato) hizo de un abogado de la CIA envuelto en conspiraciones internacionales.

La elección de la productora Lionsgate para modernizar un éxito taquillero que lleva más de 4 décadas es un desafío para el joven artista, que pasará de las comedias románticas a personificar a un soldado de élite de la Guerra de Vietnam. Mientras tanto, está el recuerdo de un Rambo asociado a la rudeza, el trauma de un veterano de guerra y una presencia física importante como la de Sylvester Stallone.

Embed

De qué trata la precuela de Rambo, con Noah Centineo

La precuela de Rambo, titulada tentativamente John Rambo y producida por Lionsgate, se centra en la juventud de John Rambo durante la Guerra de Vietnam. Explora los orígenes, traumas y habilidades del personaje antes de Acorralado (First Blood), mostrando cómo se forjó su carácter, su resiliencia y su pérdida de la inocencia en un contexto de combate.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie que está sorprendiendo a todos en Netflix.
play

Deseo, obsesión y una trama que te deja sin palabras: así es la serie que sorprende a todos en Netflix

“Trolls 3: Band Together” trae una nueva y emocionante dinámica a la historia de amor entre Poppy y Branch. La trama se complica cuando Poppy descubre que Branch solía ser parte de una famosa boyband llamada BroZone.
play

Trolls 3: Band Together ya está en Netflix y es de lo más visto: cuál es la trama de la película familiar

La película cuenta con la destacada actuación de Jacob Elordi. 
play

Aprovechá para verla: tiene múltiples nomiaciones al Oscar y es una de las pocas que está en Netflix

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026

La secuela presenta un adelanto que recupera el tono excéntrico del clásico original: escenarios góticos, humor macabro y la presencia inconfundible de Beetlejuice provocando desastres en cada escena.
play

Esta secuela de terror recuerda a un clásico de los 80 y ahora se puede ver en Netflix: ya está entre lo más visto

Las escenas de combate, los paisajes de Asia y los momentos emotivos entre maestro y alumno fueron algunos de los elementos que hicieron que la película conectara con el público.
play

Esta remake de un clásico de los 90 fue furor por sus actores en 2010 y ahora llegó a Netflix: cuál es

últimas noticias

Patricia Bullrich.

Dietas de los senadores: Patricia Bullrich anunció que "La Libertad Avanza no acepta el aumento"

Hace 10 minutos
Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Hace 27 minutos
El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

Hace 41 minutos
play
María Becerra.

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

Hace 44 minutos
play

Revelan que Adorni viajó a Punta del Este con su familia y un periodista de la TV pública en vuelo privado

Hace 46 minutos