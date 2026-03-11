Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo El actor estadounidense interpretará al joven soldado de Vietnam en la película de los orígenes del icónico personaje. + Seguir en







El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Noah Centineo, una de las estrellas más populares de Netflix, será la nueva cara de John Rambo, la película que lanzó a la fama a Silvester Stallone, quien eligió al actor para el protagónico. El rodaje comenzó en Bangkok, buscando expandir el universo de la franquicia.

El actor estadounidense de 29 años se convirtió en el galán definitivo de la plataforma líder de la Generación Z gracias a la plataforma de entretenimiento. Si bien trabaja desde niño con apariciones en el canal Disney Channel y en la serie The Fosters saltó a la fama en 2018.

Empezó con las comedias románticas de Disney como A todos los chicos de los que me enamoré, encarnando a Peter Kavinsky y protagonizó películas como Sierra Burgess es una loser (2028) y La cita perfecta (2019).

En los últimos años, la carrera de Centineo giró hacia las producciones de acción con mayor requerimiento físico: en Black Adam (2022) interpretó a Atom Smasher, un superhéroe de DC Comics, compartiendo pantalla con Dwayne "The Rock" Johnson. En la serie de espionaje en Netflix llamada The Recruit (El Novato) hizo de un abogado de la CIA envuelto en conspiraciones internacionales.

La elección de la productora Lionsgate para modernizar un éxito taquillero que lleva más de 4 décadas es un desafío para el joven artista, que pasará de las comedias románticas a personificar a un soldado de élite de la Guerra de Vietnam. Mientras tanto, está el recuerdo de un Rambo asociado a la rudeza, el trauma de un veterano de guerra y una presencia física importante como la de Sylvester Stallone.