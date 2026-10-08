8 de octubre de 2026 Inicio
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Destrozado: publicaron un video de Lionel Messi llorando minutos antes del partido despedida

El futbolista fue grabado sin saberlo y no pudo contener la emoción en la previa del amistoso de la Selección argentina contra Benín.

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Messi

Messi, emocionado.

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El futbolista Lionel Messi tuvo su merecida despedida de la Selección argentina y fue homenajeado en el estadio Monumental, luego del amistoso contra Benín. Pero ahora filtraron un video suyo minutos antes de arribar a la cancha que llenó de emoción a todos.

El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.
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El video fue compartido por Lisandro Martínez, su compañero de equipo: “Que privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia. Se nos va el más grande. Te vamos a extrañar toda la vida, Leo. Te quiero con todo mi corazón”.

Ambos fueron campeones del mundo en Qatar 2022 y tuvieron una gran relación. Al igual que con la mayoría de los futbolistas, quienes también le hicieron posteos dedicados. Uno de ellos fue Rodrigo de Paul, otro fue Lautaro Martínez y también Juan Musso, entre otros.

El video que publicó Licha se hizo viral en las redes sociales porque pertenece a la intimidad del equipo y se llenó de comentarios con el pedido: “No te vayas, Lío”.

"No te vayas, pensalo una vez más": la canción con la que el plantel despidió a Lionel Messi en el micro

La histórica jornada vivida en el Estadio Monumental durante el triunfo 3-0 de la Selección Argentina ante Benín, que marcó la despedida oficial de Lionel Messi tras 21 años en la Selección argentina, dejó momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Horas después del encuentro, el defensor Nicolás Otamendi reveló una grabación exclusiva de la intimidad de la delegación nacional durante el traslado en micro desde el predio de la AFA en Ezeiza hacia el estadio en Núñez.

En el video difundido a través de Instagram por el defensor central -quien también disputó su último partido con la Albiceleste y convirtió un gol tras un centro de Leo-, se aprecia el clima festivo con el que los futbolistas intentaron distender al capitán. Al ritmo del clásico cuarteto "Beso a Beso" de La Mona Jiménez, el plantel completo se unió en una canción especialmente adaptada para la ocasión. La arenga principal estuvo liderada por Rodrigo De Paul, quien cantó la letra leída desde la pantalla de su teléfono celular.

El emotivo cántico, ideado por los integrantes de la Scaloneta expresaba: "Leo Messi, te queremos cantar, sos eterno, como lo de Qatar; no te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental". El estribillo, con una estructura similar a la canción empleada en su momento por la hinchada de River para despedir a Marcelo Gallardo, provocó las lágrimas del astro rosarino, quien previamente no había podido contener el llanto al observar a los cientos de hinchas congregados en las inmediaciones de Ezeiza.

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