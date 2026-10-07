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"Tu nombre es mi tatuaje": la firma de Lionel Messi en la piel de uno de los líderes de Grupo Cali

Tras la fallida presentación en el Monumental, Darío Zanco, histórico acordeonista del grupo santafesino preferido del 10, se tatuó la firma del astro argentino en un homenaje que conmovió a todos.

Leo Messi hizo lo imposible: reunió a Sergio Torres y Darío Zanco en el Monumental.

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El histórico reencuentro de Grupo Cali tras más de dos décadas de separación tuvo como escenario la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental. Aunque imprevistos de la organización provocaron la suspensión anticipada de su show en el campo de juego, la emoción continuó en los vestuarios, donde los músicos compartieron un momento privado con el capitán rosarino. Fue en ese marco donde Darío Zanco, fundador y acordeonista de la agrupación santafesina, decidió inmortalizar para siempre en su piel la firma del astro argentino.

Lionel Messi tiene un amor especial por la cumbia santafesina y eligió a Sergio Torres para el show de despedida en el Monumental. 
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El gesto cobra mayor significado al entrelazarse con la propia historia musical de la banda. Grupo Cali lleva grabado en su repertorio popular el emblemático hit Tatuaje, una de las canciones más icónicas de la cumbia santafesina cuya letra resuena con renovada fuerza tras este encuentro: "Y aunque el mundo se apague y la vida termine, te llevaré en mi pecho, tu nombre es mi tatuaje, la marca del amor", reza el estribillo.

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El vínculo entre el capitán argentino y la agrupación no es reciente, sino que se remonta a los primeros años de la carrera de Leo, cuando aún daba sus primeros pasos en el fútbol europeo y elegía la música de Zanco y Sergio Torres para sus celebraciones familiares. Messi llegó a contratarlos para su cumpleaños número 20 y manifestó públicamente en diversas ocasiones su fanatismo por la cumbia de su tierra natal.

Más allá del trago amargo por el breve espectáculo sobre el césped, la firma del 10 estará en la piel de Zanco como gratitud eterna de la cultura popular hacia el número diez, quien logró lo impensado para la cumbia santafesina: unir a Sergio Torres y a Zanco en un escenario tras más de 20 años.

El Grupo Cali explicó por qué les suspendieron el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tras el partido amistoso contra Benín tuvo artistas en vivo como Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y en la previa también hubo otras presentaciones. Pero en el line-up aparecía una supuesta sorpresa al final y, apenas comenzó, tuvo que ser suspendida.

La sorpresa era para Messi y se trataba de la reunión del cantante Sergio Torres, uno de los preferidos del jugador, con el acordeonista Darío Zanco. Pero mientras sonaba la canción Amor de chat, la música se cortó y fue suspendido todo.

"Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario…", publicó Zanco en su cuenta de Facebook y publicó imágenes con el capitán.

Y agregó: "Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento, había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos. Esperamos sepan entender que estas cuestiones son ajenas a nosotros. Gracias por comprender y acompañarnos siempre".

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