Santa Fe: un hombre mató a tiros a su vecino tras una discusión por el volumen de la música El hecho, que ocurrió en plena vía pública, quedó registrado en el teléfono celular de un vecino. Por Agregar C5N en









La víctima era un carnicero del barrio.

Un farmacéutico de 62 años, identificado como Leandro Hipólito Pezz, fue detenido acusado de asesinar a balazos a su vecino Elbio Geiser luego de una pelea en Santa Fe. ¿El motivo? Discutieron por el volumen de la música.

Por el hecho también había sido detenido el hijo del imputado, aunque la Justicia resolvió mantener privado de su libertad únicamente al hombre de 62 años.

El crimen se produjo alrededor de las 4:30 en la zona de las calles San Martín y Rosario, donde personal policial halló el cuerpo sin vida de Geiser, junto a vainas servidas de un arma corta.

Según reconstruyeron los investigadores a partir de testigos y filmaciones, el incidente comenzó cuando Pezz hijo le pidió a la víctima: “Hacé bajar tu música, amigo, que no se puede dormir”. Y recibió como réplica de Geiser: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima que vos vendés droga y nadie te dice nada”.

Minutos después apareció en escena el padre, quien se retiró en su camioneta y volvió armado con una escopeta y una pistola para matarlo en plena vía pública. Ante esa situación, Geiser tomó un cuchillo, momento en que el acusado le disparó en el estómago a unos tres metros de distancia; cuando la víctima, ya herida, procuró meterse en la camioneta del atacante, recibió otros tres disparos que le ocasionaron la muerte.

En el allanamiento posterior a la vivienda de los implicados se secuestraron una escopeta, una carabina y distintas armas. Todo quedó grabado en el celular de un vecino, que será utilizado como prueba para la causa.