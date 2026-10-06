La otra despedida: Nicolás Otamendi jugó su último partido oficial con la Selección argentina

Con gol y ovación, el marcador central cerró su ciclo en la Albiceleste ante un estadio colmado. "Aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual", había expresado antes del partido.

Con el corazón en la mano, se retiró Nicolás Otamendi de la Selección argentina.

Nicolás Otamendi jugó este martes su último partido en la Selección argentina. Tras convertir el primer tanto ante Benín , se retiró ovacionado por un Estadio Monumental repleto y emocionado hasta las lágrimas. "Aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual", había expresado el marcador central antes del partido.

En el encuentro despedida de la leyenda del fútbol argentino, Lionel Andrés Messi, también se retiró el histórico defensor, integrante del plantel campeón del Mundo. Otamendi jugó su último partido oficial y lo hizo a lo grande: abriendo el marcador para la Scalonenta ante Benín en el segundo tiempo.

Tras casi 17 años de trayectoria con la Albiceleste y a sus 38 años, el defensor cerró su ciclo. Disputó 139 partidos, jugó cuatro Mundiales y consiguió los títulos más importantes de la historia reciente de la Selección: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

"Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo", expresó el jugador de River Plate en un comunicado que publicó horas antes de su último partido con la celeste y blanca. Al mismo tiempo, remarcó que nunca se guardó esfuerzo y que siempre defendió la camiseta argentina con orgullo y responsabilidad.

"Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga", expresó en su posteo. Según sus propias palabras, la salida no tuvo nada que ver con internas, discusiones con el cuerpo técnico ni roces con compañeros. Fue presentada como el final lógico de una carrera de Selección después de haber cumplido el sueño del pibe: ponerse la casaca de su país y levantar la Copa del Mundo.

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Nicolás Otamendi: 17 años defendiendo los colores de la Argentina

Otamendi arrancó en 2009 tocado por Dios en un amistoso. Diego Armando Maradona lo mandó a la cancha contra Panamá y debutó con la Mayor. Ese estreno en la cancha de Colón de Santa Fe fue la puerta de entrada a un recorrido que lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010, donde le tocó bancarse el lateral derecho, una posición incómoda que lo expuso en los cuartos contra Alemania.

Después vino la etapa dura: con Alejandro Sabella quedó afuera de Brasil 2014, pese a rendir en Europa. Fue uno de los momentos más ásperos de su carrera con la Selección.

El regreso se dio con el Tata Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, donde volvió a ser titular en las Copas América 2015 y 2016 y en Rusia 2018. Pero el verdadero despegue llegó con Scaloni: se transformó en pilar de la defensa que cortó la sequía de 28 años al levantar la Copa América 2021 en el Maracaná.

Un año más tarde festejó la Finalissima en Wembley y "el gran sueño de su vida", el Mundial de Qatar 2022, donde fue titular inamovible en todos los partidos, pieza clave para conquistar la tercera estrella y uno de los soldados del DT Lionel Scaloni.

En 2023 dejó una marca imborrable: cabezazo en el Maracaná para ganarle 1-0 a Brasil y romper el invicto histórico en Eliminatorias. Después sumó otra Copa América en Estados Unidos y hasta se puso la cinta de capitán en los Juegos Olímpicos de París 2024 como refuerzo mayor.

El cierre fue en 2026, con 139 partidos, ocho goles y cuatro títulos en la vitrina. Un recorrido de 17 años que lo metió en la historia grande de la Albiceleste, como uno de los defensores más longevos y ganadores del fútbol internacional.