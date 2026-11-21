Su representante confirmó la noticia y aseguró que el fallecimiento fue "repentino". El artista tenía más de tres décadas de carrera en televisión, cine y videojuegos.

A los 66 años falleció el reconocido actor EJ Carroll, recordado a nivel mundial por participar en producciones como " La Ley y el Orden", "Blue Bloods" y dar la voz a un personaje del videojuego "GTA 5" . La noticia fue confirmada por su representante y no se brindaron detalles sobre las causas del fallecimiento.

La noticia fue confirmada por su representante Jon Mason, de Mason-Lewis Entertainment, mediante un posteo en su cuenta oficial de Instagram donde escribió: " Hoy perdí un cliente y un querido amigo, y el mundo perdió a uno de sus mejores".

También describió al actor como " el tipo más agradable del mundo. Siempre estaba pensando en otras personas. Sus mensajes para mí eran tan a menudo chequeos sobre cómo estaba, asegurándome de que sea bueno. Ese era E.J".

En su extensa carrera, en más de 30 años en televisión, protagonizó producciones como Todos están bien (2009), El luchador (2008) y The Deuce (Las crónicas de Times Square) (2017). También le puso la voz a un personaje en el videojuego Grand Theft Auto V.

Hoy perdí un cliente y un querido amigo, y el mundo perdió a uno de sus mejores.

E.J. Carroll era simplemente el tipo más agradable del mundo. Siempre estaba pensando en otras personas. Sus mensajes para mí eran tan a menudo chequeos sobre cómo estaba. "Asegurándome de que seas bueno. Ese era E.J.

Siempre estuvo increíblemente agradecido conmigo por todo lo que hice, cuando la verdad es que el privilegio fue mío. "¿Si Jon Mason cree? Yo creo", me dijo una vez. Llevaré esa confianza conmigo.

La fe era enorme para él. Él creyó en Dios de todo corazón. "Voy a decir una oración. Funcionan", solía decirme. Y siempre lo decía: mantener la fe.

Así es como voy a decir adiós. Mantén la fe, E.J. Gracias siempre. Te echaremos de menos.