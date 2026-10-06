Video: Lionel Messi no pudo contener las lágrimas rumbo al Monumental y emocionó a todos En la noche de su despedida, se pudo ver al capitán argentino visiblemente emocionado durante el trayecto hacia el estadio de River, donde disputará su último partido con la Selección argentina. Por Agregar C5N en









El astro argentino entre lágrimas en el micro rumbo al Monumental.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, protagonizó un momento emotivo durante el traslado de la delegación nacional desde el predio que lleva su nombre en Ezeiza hacia el estadio Monumental. Mientras el micro avanzaba rodeado por una multitud de hinchas, las cámaras de televisión captaron al astro rosarino desbordado por la emoción en el interior del colectivo: "Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar", coreaban al unísono.

A lo largo del trayecto, miles de fanáticos se agolparon en los accesos y calles para despedirlo entre banderas, cánticos, aplausos y corridas a la par del transporte. Ante la impactante muestra de afecto en las inmediaciones de la Autopista Riccheri y la Avenida General Paz, el diez argentino se mostró saludando a la gente por la ventana y tuvo que secarse las lágrimas con un papel.

pic.twitter.com/dMIbHTGPto — Messi World (@M10GOAT) October 6, 2026 La delegación partió minutos antes de las 18 escoltada por un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar el rápido traslado hacia la cancha de River, donde la Albiceleste disputará un partido amistoso frente a Benín. Este histórico encuentro marca el último partido del delantero vistiendo la camiseta argentina.

Las imágenes de la intimidad del micro no tardaron en multiplicarse en las pantallas de televisión y en las redes sociales, donde se volvieron virales de manera inmediata. Como parte de la organización preparada por la AFA para esta velada especial, también se alistó un micro descapotable con los colores patrios y la leyenda "Bienvenida Selección Argentina", el cual ingresó previamente al predio de Ezeiza para formar parte de las celebraciones de la jornada.