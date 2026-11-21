Este es el bolso de lujo que lució Felix de Stray Kids y causó furor: cuánto cuesta El cantante apostó por un accesorio que combina practicidad y elegancia, con detalles que reflejan el estilo característico de una reconocida firma francesa. Agregar C5N en









Este es el bolso de lujo que lució Felix de Stray Kids. Getty Images

Felix de Stray Kids eligió un exclusivo bolso de Louis Vuitton para su look de aeropuerto.

El bolso pertenece a una de las líneas de viaje más reconocidas de la firma francesa.

Su diseño combina el clásico monograma de la marca con detalles de cuero en tono crema.

El cantante le sumó accesorios personales para darle un toque distintivo. Felix, integrante de Stray Kids, eligió un exclusivo bolso de Louis Vuitton para completar su look durante su paso por el aeropuerto de Gimpo, en Corea del Sur. El cantante llevó un modelo de viaje que se destacó por su diseño clásico y sus detalles de lujo. Se trata de un accesorio que combina funcionalidad y elegancia, y que se convirtió en el gran protagonista de su outfit.

El modelo es el Keepall Bandoulière 45, un bolso que reúne algunas de las características más representativas de Louis Vuitton. Su diseño está pensado para quienes necesitan llevar distintos objetos personales sin resignar estilo, con un formato práctico que también funciona como complemento de un outfit urbano. En el caso de Felix, el accesorio se convirtió en uno de los elementos centrales de su conjunto.

Así fue el bolso de Louis Vuitton que lució Felix de Stray Kids. Getty Images El accesorio tiene un valor de 2.150 euros y forma parte de la línea de bolsos de viaje de la marca. Aunque conserva la estética tradicional de la casa francesa, sus dimensiones permiten utilizarlo como equipaje de mano para escapadas cortas. Además, el integrante de Stray Kids le sumó algunos accesorios colgantes para darle un toque personal y diferenciarlo de otras versiones.

Así es el bolso que completó el look de Felix de Stray Kids El Keepall Bandoulière 45 está confeccionado en lona marrón con el clásico monograma de Louis Vuitton, uno de los estampados más reconocidos de la industria de la moda. Cuenta con dos asas cortas de cuero en tono crema y una correa más larga que permite llevarlo cruzado o sobre el hombro. Esta combinación de materiales y colores mantiene una estética elegante sin perder su costado funcional.

Como indica su nombre, el bolso tiene 45 centímetros de largo y ofrece espacio suficiente para guardar los objetos necesarios durante un viaje breve. Su formato permite transportar ropa y otros elementos personales, mientras que su estructura conserva la silueta característica de los modelos Keepall. Es una alternativa que combina la practicidad de un bolso de viaje con la apariencia de un accesorio de lujo.