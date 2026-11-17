Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el triunfo contra Costa Rica La Albiceleste derrotó a los Ticos en Córdoba en su último partido amistoso de 2026, por lo que finalizó un año agitado después del Mundial. Ahora, pensará en su siguiente encuentro. Por Agregar C5N en









La Selección argentina jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. X (@Argentina)

La Selección argentina derrotó a Costa Rica por 7 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en su último partido amistoso de 2026, por lo que finalizó sus presentaciones con un triunfo tras un año agitado por el Mundial. Ahora, los futbolistas se reincorporarán a sus equipos y luego pondrán el foco en el siguiente encuentro de la Albiceleste.

El próximo encuentro de la Selección será en la fecha FIFA de marzo de 2027, donde se espera que la Albiceleste afronte dos encuentros amistosos para iniciar un año clave ya que comenzará a disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 pese a ser uno de los organizadores del torneo como sede de uno de los tres partidos conmemorativos por el centenario de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. En tal sentido, también se tratará de la previa de 2028, que será importante ya que Argentina intentará defender la Copa América que obtuvo en 2024 después de vencer 1-0 a Colombia en el alargue en Estados Unidos. Aquel torneo fue especial ya que se despidió Ángel Di María, uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Albiceleste.

Por lo pronto, el próximo año marcará la continuidad del ciclo del entrenador Lionel Scaloni tras la renovación de su contrato y también será importante por el recambio generacional del plantel después de la despedida del astro Lionel Messi del equipo luego de más de 20 años.

Walter Samuel se despidió de la Selección argentina Walter Samuel se despidió del cuerpo técnico de la Selección argentina luego del amistoso que el equipo disputó este martes frente a Costa Rica. El exdefensor de Boca y del Real Madrid se suma a las bajas del combinado nacional, luego de la despedida de Lionel Messi, y puso fin a su labor como asistente técnico para dar el salto y comenzar su propia trayectoria como entrenador principal.

Luego de ocho años junto a Lionel Scaloni, cierra una etapa en la que se sumó al proyecto desde el primer día, en 2018. Su aporte resultó determinante en la pizarra, con una lectura defensiva muy importante y un rol protagónico en la planificación de las jugadas de pelota parada. Formó parte esencial de la obtención de cuatro títulos, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Antes del compromiso internacional, Scaloni oficializó su partida: "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo", explicó el director técnico al ser consultado sobre el futuro inmediato de Walter Samuel. El entrenador tampoco ocultó su emoción por la despedida de quien fue su mano derecha. "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo", sostuvo, y agregó: "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".