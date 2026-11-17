El tierno gesto de un jugador de la Selección con la hija de Euge Quevedo que se volvió viral La pequeña de 6 años salió a la cancha junto al defensor Agustín Giay en la previa del partido de la Albiceleste y rompió en llanto por la emoción. El tierno abrazo del futbolista y el agradecimiento de la cantante cordobesa. Por Agregar C5N en









Euge Quevedo deslumbró a todos en Córdoba.

La presentación de la Selección argentina ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba tuvo un momento de emoción en la previa del encuentro. Mientras la cantante cuartetera Eugenia Quevedo deslumbraba al entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, en el campo de juego se vivió una escena inolvidable que no se llegó a transmitir en la televisión pero no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Los futbolistas albicelestes ingresaron al terreno de juego acompañados por niños, y entre ellos se encontraba Helenita, la hija de 6 años de Euge Quevedo. La pequeña salió de la mano del defensor Agustín Giay vistiendo la indumentaria oficial. Sin embargo, los nervios y la enorme emoción de ver a su mamá cantar ante miles de hinchas hicieron que la nena rompa en llanto en pleno césped.

giay consolando a la hija de euge quevedo que se emocionó porque su mamá iba a cantar el himno ME MORÍ pic.twitter.com/WFmCEligNJ — ki (@julienzista) November 17, 2026 Al notar la reacción de la niña, Agustín Giay no dudó en tener un gesto cargado de empatía y ternura. El defensor la consoló cariñosamente y le dio un cálido abrazo para transmitirle tranquilidad durante los instantes previos a la ceremonia. La imagen del futbolista conteniendo a la nena recorrió rápidamente las plataformas digitales y cosechó miles de elogios por parte de los usuarios.

Tras la viralización de las imágenes, Euge Quevedo habló con TyC Sports y dedicó unas palabras de profundo agradecimiento hacia el defensor del Palmeiras por la actitud que tuvo con su hija. La artista expresó: "Gracias por consolarla. Estaba emocionada por estar ahí con los jugadores". Las palabras de "La Muela" confirmaron la gran ilusión que sentía la niña por compartir ese instante único con el plantel albiceleste.

Esta actuación marcó la segunda oportunidad en la que Euge Quevedo fue convocada para interpretar la canción patria junto a la Selección argentina, habiéndolo hecho previamente en el Estadio Monumental ante Venezuela.