¿El heredero? Nico Paz y un gol especial en la despedida de Lionel Messi El jugador del Como de Italia marcó el 2-0 a los 16 minutos del segundo tiempo frente a Benín, desatando el festejo de todo el Monumental en una noche cargada de emoción. Por Agregar C5N en









Nico Paz y Messi, la unión de dos generaciones.

En la despedida de Lionel Messi, uno que se destacó apenas entró en el segundo tiempo fue Nicolás Paz, uno de los volantes con más futuro en la Selección argentina y que pinta para heredar la 10 del astro argentino. El mediocampista de 22 años anotó el segundo tanto del partido a los 16 minutos del segundo tiempo frente a Benín y ratificó su gran momento tras haber marcado en los tres amistosos de la fecha FIFA.

El momento clave del complemento llegó apenas ingresó en el complemento, cuando Nico Paz convirtió el segundo gol del partido. Tras una precisa maniobra ofensiva, el futbolista del Como de Italia definió con un zurdazo inatajable para estirar la ventaja en el marcador y darle tranquilidad al conjunto albiceleste.

¡ASISTENCIA DE MESSI Y GOL DE NICO PAZ!



A los 61', el futbolista del Como puso el 2-0 ante Benín con un gran remate. pic.twitter.com/D3j83lDnpd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026 Fue el cuarto gol de Paz en 14 partidos que lleva con la camiseta de la Selección (también le había convertido a Mauritania en marzo). Con esta gol, el volante ratifica su excelente presente vistiendo la camiseta argentina, recordando que ya había marcado en el primer amistoso ante Bolivia (con asistencia) y ante frente a Burkina Faso.