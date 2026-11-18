El equipo de Lionel Scaloni cerró el año entre las grandes potencias del fútbol mundial, tras una última fecha internacional que dejó cambios inesperados en la clasificación.

La Selección argentina cerró su actividad internacional de 2026 entre las mejores del mundo. La última actualización del ranking FIFA confirmó la vigencia del equipo nacional, que continúa como uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni completó un año de importantes desafíos y resultados que le permitieron sostenerse en los puestos de privilegio. La clasificación mundial también registró movimientos inesperados entre las principales potencias.

La última fecha FIFA de noviembre terminó de definir las posiciones con las que las selecciones despedirán la temporada. Los resultados recientes provocaron cambios en la parte alta de la tabla y dejaron una particularidad que llamó la atención.

La Selección agentina terminó 2026 en el segundo puesto del ranking FIFA, con 1972,80 puntos, detrás de España, que lidera con 2011,57 unidades . El seleccionado español, vigente campeón mundial, conservó el primer lugar de la clasificación.

La gran sorpresa fue Francia, que alcanzó el tercer puesto con 1958,86 puntos y desplazó a Inglaterra al cuarto lugar, con 1925,59 unidades . El movimiento se produjo pese a la victoria inglesa frente a España durante la última fecha internacional.

El triunfo de Inglaterra sobre España le permitió sumar aproximadamente 8,7 puntos, pero no alcanzó para superar a Francia. El sistema de puntuación de la FIFA considera la importancia de cada encuentro, el resultado y la fortaleza de los rivales.

En el quinto puesto aparece Portugal, con 1807,69 puntos, seguido por Brasil, con 1806,51, y Marruecos, con 1805,34. La mínima diferencia entre estos tres seleccionados refleja lo ajustada que terminó la clasificación en ese sector.

El ranking FIFA actualizado al miércoles 18 de noviembre. FIFA

El octavo lugar quedó para Bélgica, con 1779,17 puntos, mientras que Países Bajos ocupa el noveno puesto con 1778,61. El top 10 del ranking FIFA lo completa México, con 1738,48 unidades, entre las principales potencias del fútbol mundial.

Para la Selección argentina, el segundo puesto confirma la regularidad del ciclo de Lionel Scaloni, incluso después del retiro de Lionel Messi del seleccionado y las salidas de Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. Según la información publicada tras la última fecha internacional, no habrá nuevas modificaciones en el ranking hasta 2027.