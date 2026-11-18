¿Nuevo formato? El cambio que analiza la Conmebol en las Eliminatorias para el Mundial 2030 El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, adelantó las modificaciones que se evalúan de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas y anticipó que el objetivo es acercarse al "estilo de la Liga de Naciones". Por Agregar C5N en









La Selección argentina ya está clasificada al Mundial 2030.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) analiza realizar cambios en las Eliminatorias para el Mundial 2030: dejaría atrás el histórico formato de "todos contra todos" para virar hacia otro más similar al de la Liga de Naciones europea, que entregaría un título para el ganador.

Así lo anticipó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, antes de la victoria 5 a 0 de la Celeste ante República Dominicana por la última fecha FIFA del año. "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión", afirmó.

Sin dar mayores detalles, Alonso adelantó que "la próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, al estilo de la Liga de Naciones, y se competirá por un título". Por ahora no hubo un anuncio oficial de parte de Conmebol; tampoco se confirmó el cronograma, aunque se estima que la competencia empezaría en septiembre de 2027.

La Selección argentina cerró el año con un amistoso ante Costa Rica. X (@Argentina) Uruguay, Argentina y Paraguay ya están clasificados al Mundial 2030 por ser países anfitriones. Cambiar el formato de las Eliminatorias permitiría que todas las selecciones se mantengan motivadas y aseguraría partidos más atractivos, con la posibilidad de sumar un nuevo título por fuera de la Copa América.

La Selección argentina terminó el 2026 en el podio del ranking FIFA La Selección argentina cerró su actividad internacional de 2026 entre las mejores del mundo. La última actualización del ranking FIFA confirmó la vigencia del equipo nacional, que continúa como uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional.

El ranking FIFA actualizado al miércoles 18 de noviembre. FIFA La Selección agentina terminó 2026 en el segundo puesto del ranking FIFA, con 1972,80 puntos, detrás de España, que lidera con 2011,57 unidades. El seleccionado español, vigente campeón mundial, conservó el primer lugar de la clasificación. La gran sorpresa fue Francia, que alcanzó el tercer puesto con 1958,86 puntos y desplazó a Inglaterra al cuarto lugar, con 1925,59 unidades. El movimiento se produjo pese a la victoria inglesa frente a España durante la última fecha internacional.