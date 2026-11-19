Golpe en el debut: la Selección argentina Sub-17 cayó 2-0 ante Australia en el Mundial El conjunto dirigido por Diego Placente no pudo concretar sus opciones en el primer tiempo, sufrió dos golpes duros en el complemento y terminó con diez jugadores por la expulsión de Benjamín Vallejo. Por Agregar C5N en









El pibe Barrionuevo, de Boca, no pudo desequilibrar en ataque. @Argentina

La Selección argentina Sub-17 arrancó su participación en el Mundial de Qatar con una dura derrota 2-0 ante Australia en el estadio Aspire Zone de Al Rayyan. El equipo conducido por Diego Placente pagó caro sus imprecisiones defensivas y la falta de contundencia en el arco rival durante su estreno en el Grupo C del certamen mundialista.

#U17WC

Grupo C, Fecha 1



#Argentina 0 #Australia 2



Finaliza el encuentro



Doha, Qatar pic.twitter.com/bDe1M3e64C — Selección Argentina (@Argentina) November 19, 2026 Durante la primera etapa, el elenco albiceleste mostró intenciones ambiciosas y generó las situaciones más claras mediante remates lejanos de Giovanni Baroni y llegadas de Tobías Goytia, las cuales fueron neutralizadas por el arquero oceánico Charlie Wilson-Papps. Además, el encuentro tuvo un momento de polémica cuando Placente solicitó la revisión mediante el sistema FVS por una presunta mano en el área rival; sin embargo, el árbitro canadiense Michael Venne determinó que el balón no estaba en juego y desestimó el penal.

En la segunda mitad, el seleccionado australiano sacó provecho de los desaciertos nacionales e inclinó la balanza a los 14 minutos, cuando un centro del extremo Akol Akon se desvió en Álvaro Güich y descolocó al arquero Valentín Reigia. Minutos más tarde, el propio Akol Akon aprovechó una pérdida en la salida de Julio Coria, eludió al guardameta argentino y estableció el 2-0 definitivo, tanto que fue convalidado tras la intervención del videoarbitraje por una supuesta posición adelantada.

Álvaro Güich, jugador de Rosario Central, es el capitán de la Selección Sub 17. @Argentina Para colmo de males en el cierre del cotejo, la impotencia por el resultado se tradujo en la expulsión de Benjamín Vallejo, quien vio la tarjeta roja directa tras la revisión de las imágenes por un fuerte planchazo sobre Emile Katrib. De esta manera, la Argentina finalizó el encuentro diezmada y golpeada en lo futbolístico.

Sin margen para el lamento, la Albiceleste deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso ante Mozambique este domingo a las 12.30, seleccionado que viene de golear 4-0 a Dinamarca. A pesar del traspié inicial, el formato del torneo -que otorga el pase a los dieciseisavos de final a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros- mantiene vivas las aspiraciones del conjunto nacional para recuperarse y avanzar de fase.

Placente, entrenador de la Selección argentina Sub 17. @Argentina Mirá el resumen de la derrota de la Selección argentina ante Australia en el Mundial Sub 17