Dibu Martínez hizo historia en la Selección: volvió sin máscara, tuvo una atajada clave e igualó un récord de Chiquito Romero El capitán del conjunto nacional regresó al arco albiceleste en la goleada 7-0 ante Costa Rica en Córdoba, sostuvo su valla invicta número 47 y alcanzó la cima histórica en el arco argentino. Por Agregar C5N en









El arquero del Chelsea alcanzó el récord que ostentaba Chiquito Romero en la Selección.

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a vestir la camiseta de la Selección argentina en la victoria 7-0 frente a Costa Rica disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tras haber sufrido una fractura en la mandíbula jugando para el Chelsea hace un mes, el marplatense adelantó los plazos médicos para retornar a la titularidad con la Albiceleste y ser una de las piezas clave de la goleada: sorprendió al salir a jugar a cara limpia y sin máscara protectora, metió una atajada clave y alcanzó un récord histórico con el conjunto nacional.

En una jornada especial donde lució por primera vez la cinta de capitán en el seleccionado mayor ante la ausencia de Lionel Messi, Martínez protagonizó una intervención determinante en el desarrollo del encuentro. A los 18 minutos del primer tiempo, cuando Argentina ya ganaba 1-0, reaccionó a puro reflejo ante un potente remate a quemarropa de Josimar Méndez James tras un desborde de Gerald Taylor. Con un manotazo arriba a mano cambiada, desvió la pelota y mantuvo el arco en cero para el conjunto nacional.

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Emiliano Martínez alcanzó el récord de Sergio Romero como el arquero con más vallas invictas en la historia del Seleccionado Nacional, con 47.



https://t.co/m97nCigm8v… pic.twitter.com/70LsvAy0m9 — Selección Argentina (@Argentina) November 18, 2026 Gracias a este resultado, el arquero alcanzó las 47 vallas invictas con la camiseta argentina e igualó a Sergio "Chiquito" Romero en lo más alto del podio histórico. El dato más destacado de su marca radica en la efectividad: Martínez logró la cifra en 71 partidos jugados (un 65,71% de arcos invictos), mientras que Romero necesitó 96 encuentros (48,96%). Detrás de ambos se ubica Roberto Abbondanzieri, quien completa el podio con 22 partidos sin recibir goles.

El histórico récord responde a un objetivo personal que el propio futbolista persiguió abiertamente a lo largo de su ciclo en la Selección. El marplatense se ha definido en reiteradas ocasiones como un "enfermo de las estadísticas" y ha expresado su obsesión por mantener el arco en cero en cada presentación, sin importar la jerarquía del rival o el carácter del encuentro. Desde su debut en junio de 2021, esa mentalidad competitiva lo consolidó como un pilar fundamental en la obtención de cuatro títulos internacionales.

Al finalizar el partido, Martínez expresó su satisfacción por haber alcanzado el triunfo y analizó el presente del equipo. De cara al futuro sin la presencia de Messi en cancha, el arquero valoró la actuación colectiva y dejó un mensaje enfocado en la relación con el público: "Queremos volver a enamorar a la gente".

“Con los directivos, el CT y los jugadores vamos a ayudar a los chicos y la gente de volverlos a enamorar. Con el tema de llenar los estadios creo que con el Chiqui, con Scaloni y los capitanes vamos a lograr que volvamos a enamorar a la gente”



Dibu Martínez post partido pic.twitter.com/HAoxDzYJeJ — Scalonados (@Scalonados) November 18, 2026 Los 47 partidos invicto de Dibu Martínez en la Selección argentina 1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021) 2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021) 3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021) 4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021) 5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021) 6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021) 7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021) 8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021) 9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021) 10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022) 11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022) 12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022) 13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022) 14- Mundial: 2-0 vs. México (2022) 15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022) 16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022) 17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023) 18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023) 19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023) 20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023) 21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023) 22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023) 23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023) 24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023) 25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023) 26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024) 28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024) 29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024) 30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024) 31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024) 32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024) 33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024) 34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024) 35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024) 36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025) 37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025) 38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025) 39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025) 40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025) 41- Amistoso: 5-0 vs. Zambia (2026) 42- Mundial: 3-0 vs. Argelia (2026) 43- Mundial: 2-0 vs. Austria (2026) 44- Amistoso: 4-0 vs. Bolivia (2026) 45- Amistoso: 7-0 vs. Burkina Faso (2026) 46- Amistoso: 3-0 vs. Benín (2026) 47- Amistoso: 7-0 vs Costa Rica Dibu Martínez acumula 47 vallas invictas en 71 partidos con la Selección. Marcos Brindicci/Getty Images Los arqueros con más vallas invictas en la Selección argentina: 1- Emiliano Martínez (47, en 71 partidos) 2- Sergio Romero (47, en 96 partidos) 3- Roberto Abbondanzieri (22, en 49 partidos) 4- Antonio Roma (19, en 41 partidos) 5- Germán Burgos (18, en 34 partidos)