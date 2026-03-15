El presidente de la AFA hizo un fuerte descargo donde dio su explicación de la suspensión del encuentro con España pactado para el 27 de marzo, en línea con el comunicado publicado en conjunto de Conmebol y la entidad máxima del fútbol argentino.

"Lamentamos que no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", indicó

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , hizo su fuerte descargo luego que se hiciera oficial la cancelación de la Finalíssima 2026 entre Argentina y España, partido previsto a disputarse para el 27 de marzo en el Estadio Lusai, pero que fue suspendido por la inestabilidad en Medio Oriente.

El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

La confirmación llegó primero por parte de la UEFA quien publicó el comunicado señalando que desde AFA se negaron a aceptar las sedes que propuso la Federación europea con el afán que el encuentro se dispute finalmente. Sin embargo, luego tanto la entidad madre del fútbol argentino como Conmebol publicaron la explicación en conjunto y ahora el propio Chiqui Tapia también se expresó al respecto.

“ Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia , las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalíssima entre Argentina y España”, comenzó señalando en su cuenta personal de X, donde detalló varios puntos.

En los 5 lineamientos, Tapia indicó que “desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva ”. En ese contexto, denunció que la propuesta inicial de disputarlo en Madrid se enteró “a través de los medios de comunicación” , y que dicho recinto “no respetaba ese principio”.

Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España:

“Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo ”, agregó en línea al comunicado de AFA y Conmebol.

Por último, aclaró que la UEFA “informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado”.

La idea de la Selección para disputar un amistoso tras la suspensión de la Finalíssima

En plena incertidumbre por lo que iba a suceder con la Finalíssima, trascendió que la Selección argentina manejaba un plan B para disputar un partido amistoso durante dicha fecha FIFA.

En esa línea se analiza que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se entrene en el complejo de Ezeiza y que el 31 juegue un partido para despedirse del público argentino antes de la Copa del Mundo.

Debido a las fechas, el partido no podrá jugarse en el Monumental, porque el 23, el 27 y el 31 por el recital de AC/DC en dicho estadio, por lo que en ese caso si se juega en territorio argentino podría disputarse en el Interior o en La Bombonera, el estadio de Boca.