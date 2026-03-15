15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Chiqui Tapia apuntó contra la UEFA por la propuesta de jugar la Finalissima en Madrid

El presidente de la AFA hizo un fuerte descargo donde dio su explicación de la suspensión del encuentro con España pactado para el 27 de marzo, en línea con el comunicado publicado en conjunto de Conmebol y la entidad máxima del fútbol argentino.

Por
Lamentamos que no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol

"Lamentamos que no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", indicó

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, hizo su fuerte descargo luego que se hiciera oficial la cancelación de la Finalíssima 2026 entre Argentina y España, partido previsto a disputarse para el 27 de marzo en el Estadio Lusai, pero que fue suspendido por la inestabilidad en Medio Oriente.

“CONMEBOL y AFA reiteraron en todo momento su voluntad dedisputar la Finalissima en terreno neutral”, anunciaron
Te puede interesar:

El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

La confirmación llegó primero por parte de la UEFA quien publicó el comunicado señalando que desde AFA se negaron a aceptar las sedes que propuso la Federación europea con el afán que el encuentro se dispute finalmente. Sin embargo, luego tanto la entidad madre del fútbol argentino como Conmebol publicaron la explicación en conjunto y ahora el propio Chiqui Tapia también se expresó al respecto.

Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalíssima entre Argentina y España”, comenzó señalando en su cuenta personal de X, donde detalló varios puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2033218567529812074&partner=&hide_thread=false

En los 5 lineamientos, Tapia indicó que “desde el primer momento sostuvimos que el partido debía jugarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva”. En ese contexto, denunció que la propuesta inicial de disputarlo en Madrid se enteró “a través de los medios de comunicación”, y que dicho recinto “no respetaba ese principio”.

“Posteriormente se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Argentina aceptó la sede sin objeciones, solicitando únicamente reprogramar el encuentro para el 31 de marzo”, agregó en línea al comunicado de AFA y Conmebol.

Por último, aclaró que la UEFA “informó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, el partido quedó cancelado”.

La idea de la Selección para disputar un amistoso tras la suspensión de la Finalíssima

En plena incertidumbre por lo que iba a suceder con la Finalíssima, trascendió que la Selección argentina manejaba un plan B para disputar un partido amistoso durante dicha fecha FIFA.

En esa línea se analiza que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se entrene en el complejo de Ezeiza y que el 31 juegue un partido para despedirse del público argentino antes de la Copa del Mundo.

Debido a las fechas, el partido no podrá jugarse en el Monumental, porque el 23, el 27 y el 31 por el recital de AC/DC en dicho estadio, por lo que en ese caso si se juega en territorio argentino podría disputarse en el Interior o en La Bombonera, el estadio de Boca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobreuna fecha alternativa”, aseguró UEFA

Por qué se suspendió la Finalissima entre Argentina y España: el comunicado de la UEFA

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalísima entre Argentina y España

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

Ralf Rangnick decidió sumar a dos jóvenes promesas para reforzar a Austria.

La novedad a meses del Mundial que descolocó a Lionel Scaloni: ¿alarmas en la Selección argentina?

Lionel Scaloni debe tomar una decisión por si suspende la Finalissima con España.

El "plan B" de Scaloni: qué hará la Selección argentina si se suspende la Finalissima con España

El Mundial 2026 podría impulsar varias transferencias de futbolistas argentinos.

Qué futbolista de la Selección argentina pueden cambiar de equipo tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio. 

Sortean un viaje para ver a la Selección argentina en el Mundial 2026: cuándo

Rating Cero

La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Meghan Markle y el príncipe Harry: ¿alejados de la familia Real?

Meghan Markle respondió a los rumores de separación ante el Príncipe Harry con un video particular

Una pareja explosiva (conocida en inglés como Rush Hour) es una clásica comedia de acción de 1998 que sigue la forzada alianza entre dos policías con estilos totalmente opuestos. 
play

Cuál es la trama de Una pareja explosiva, la película de los 90 que llegó a Netflix y es furor

Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.
play

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

play

Así detuvieron al mánager de la ex-Gran Hermano denunciada por viuda negra

Su estilo se caracteriza por apostar a transformaciones frecuentes.

Guillermina Valdés sorprendió con su impresionante transformación: este es su nuevo look

últimas noticias

Gustavo Petro anunció que Colombia y Venezuela solicitarán su ingreso como miembros plenos al Mercosur.

Colombia y Venezuela formalizaron su intención de sumarse al Mercosur

Hace 36 minutos
En enero de 2026, el aumento de accidentes con UTV en la Costa Atlántica reavivó el debate sobre su seguridad y uso. 

Otra víctima de los UTV: una adolescente volcó su vehículo todo terreno y murió en Córdoba

Hace 1 hora
La nueva entrega adaptará el arco de Alabasta, uno de los más importantes del manga.

Netflix: esto es todo lo que se sabe sobre la temporada 3 de One Piece

Hace 1 hora
Horóscopo de mitad de mes: ¿cómo impacta en todos los signos el Sol junto a Marte y Mercurio en Piscis?

Horóscopo de mitad de mes: cómo impacta en todos los signos el Sol junto a Marte y Mercurio en Piscis

Hace 1 hora
Meghan Markle y el príncipe Harry: ¿alejados de la familia Real?

Meghan Markle respondió a los rumores de separación ante el Príncipe Harry con un video particular

Hace 1 hora