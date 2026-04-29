Marcha de la CGT por el Día del Trabajador: ¿hay paro general?

Como circuló el pedido a la Confederación General del Trabajo (CGT) de convocar un paro general para el Día del Trabajador, cuando la central obrera convocó solo a una movilización para el 30 de abril quedaron dudas en torno al funcionamiento del transporte y la posibilidad de que los empleados de colectivos, subtes y trenes se sumen a la marcha.
En principio, la CGT convocó solo a protestar en la calle en un día hábil de trabajo no a un paro general, por lo que no realizaron los trámites que permitirían la adhesión a una huelga general. Así que, la situación en cada medio de transporte (y en cada lugar de trabajo) depende de la respuesta de los gremios a esa convocatoria.
La máxima autoridad sindical está centrando su estrategia de resistencia al gobierno de Javier Milei en la Justicia, con denuncias para inhabilitar la reforma laboral por inconstitucional, por ejemplo. En ese contexto, hay sindicatos que deciden junto a sus representados qué medidas de fuerza llevar adelante.
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El reclamo de este jueves apunta contra la reforma laboral, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación y el deterioro de las condiciones laborales. La central obrera advirtió que, a futuro, podrían endurecer las medidas si no hay respuestas oficiales a los problemas mencionados y algunos sindicatos podrían suspender sus actividades, según cada sector y provincia.
Qué decidieron los gremios de transporte para este jueves
Si bien no hay un paro general que afecte la circulación de colectivos, subtes, trenes y aviones, hay gremios en cada sector que podrían afectar el funcionamiento de algunos transportes con medidas de fuerza como garantizar solo el servicio mínimo o reducir la frecuencia.