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Nicolás Repetto reveló cómo fue su separación con Florencia Raggi

La revelación no llega como un estallido de furia, sino como un ejercicio de introspección y respeto hacia la historia que construyeron juntos.

La pareja atravesó una fuerte crisis que derivó en la separación

La pareja atravesó una fuerte crisis que derivó en la separación

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  • La pandemia y el aislamiento fueron los factores externos que aceleraron el desgaste de la relación. El conductor se instaló solo en Uruguay.

  • La falta de proyectos comunes y la incertidumbre del contexto impactaron directamente en la convivencia.

  • Repetto admitió que llegó un momento en que "remar" ya no tenía sentido ante la falta de reciprocidad.

  • Durante su soledad frente al mar, encontró en la música una herramienta para canalizar su angustia. El conductor destaca que logró convertir una experiencia negativa en algo productivo y artístico.

La pareja atravesó una fuerte crisis y supo volver a apostar en el amor.
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Nicolás Repetto se separó de Florencia Raggi tras 30 años de relación

En un mundo donde las rupturas mediáticas suelen estar teñidas de escándalo y declaraciones cruzadas, la confesión de Nicolás Repetto sobre el fin de su relación con Florencia Raggi ha generado un profundo impacto en el mundo del espectáculo. Tras décadas de ser considerados una de las parejas más sólidas y queridas de la Argentina, el conductor decidió romper el silencio y detallar los procesos internos que llevaron a la pareja a tomar rumbos distintos.

Con la calma que dan los años y la distancia emocional, Repetto se sinceró sobre cómo el desgaste, el crecimiento individual y la transformación del amor fueron los factores determinantes en esta nueva etapa de sus vidas. A continuación, repasaremos los puntos más íntimos de esta revelación, donde Nicolás Repetto explica cómo es su vínculo actual con Raggi y cuáles fueron los momentos clave que definieron el fin de su matrimonio.

Qué sucedió entre Nicolás Repetto y Florencia Raggi

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Con una foto vintage, Nico Repetto celebró 21 años de amor con Florencia Raggi
Con una foto vintage, Nico Repetto celebró 21 años de amor con Florencia Raggi

Nicolás Repetto decidió abrir su corazón para explicar cómo la estabilidad de décadas junto a Florencia Raggi se vio sacudida por un contexto externo que nadie pudo prever: la pandemia.

Según el conductor, el aislamiento y la incertidumbre general actuaron como un catalizador que expuso fisuras emocionales y cambió drásticamente la dinámica de la pareja. Durante ese proceso, Repetto optó por instalarse en su casa de La Juanita, en Uruguay, buscando en la soledad frente al mar una respuesta que la convivencia ya no le otorgaba. Lo que comenzó como una distancia geográfica terminó por transformarse en una desconexión emocional profunda, donde las tensiones y la falta de proyectos compartidos marcaron el inicio del final.

Lejos de intentar sostener una estructura que ya no funcionaba, el animador adoptó una postura pragmática y honesta: "No vale la pena remar cuando no hay respuestas". En medio de ese doloroso proceso de soltar, Repetto encontró en el arte una vía de escape y sanación. Fue en ese retiro uruguayo donde compuso "Flotar", una canción que nació como un desahogo necesario para procesar la crisis.

Para él, entender que insistir no siempre es la solución fue el aprendizaje más duro y valioso de esta etapa, transformando una ruptura sentimental en una pieza artística y en una lección de vida sobre la importancia de aceptar los ciclos que terminan.

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