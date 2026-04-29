Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

- Un audio entre Verónica Ojeda y Leopoldo Luque, difundido en Secretos Verdaderos, sumó un elemento clave a la causa por la muerte de Diego Maradona.
- En la conversación se evidencia la fuerte preocupación de Ojeda por el deterioro de la salud del exfutbolista.
- Ojeda intenta intervenir activamente, solicitando estudios médicos y coordinación con el profesional para entender la situación.
- El audio refuerza la hipótesis de que hubo señales de alerta no atendidas, lo que podría influir en la determinación de responsabilidades médicas.
El proceso judicial que investiga la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo episodio de fuerte impacto tras la difusión de un audio en el programa Secretos Verdaderos. El material revela una conversación privada entre Verónica Ojeda y el neurólogo Leopoldo Luque, uno de los principales apuntados en la causa. Este registro permite reconstruir parte del clima que rodeaba al exfutbolista en los días previos a su fallecimiento y pone el foco en las decisiones médicas que se estaban evaluando.
En el audio se percibe con claridad la preocupación de Ojeda por el estado de salud de Maradona y por ciertos comportamientos que le generaban alarma. Lejos de mantenerse al margen, intenta involucrarse activamente y solicita la realización de estudios para entender qué estaba ocurriendo. Su mensaje deja entrever la intención de coordinar acciones con el profesional, buscando respuestas ante una situación que consideraba delicada y urgente.
La aparición de este material vuelve a tensionar el caso, ya que refuerza la idea de que existían señales de alerta que no habrían sido atendidas a tiempo. Para la investigación, este tipo de evidencia resulta clave a la hora de analizar las responsabilidades del equipo médico y reconstruir el contexto en el que se dieron los hechos, en medio de un entorno atravesado por diferencias y decisiones controvertidas.
Qué dice el audio de Verónica Ojeda a Luque antes de la muerte de Diego Maradona
La filtración de un audio privado entre Verónica Ojeda y Leopoldo Luque, difundido en Secretos Verdaderos, sumó un elemento de peso a la causa que investiga la muerte de Diego Maradona. El registro, correspondiente a los días previos al fallecimiento, deja al descubierto la preocupación del entorno íntimo por el deterioro de la salud del exfutbolista y por la falta de controles más exhaustivos en su tratamiento.
En el contenido del audio, Ojeda adopta un rol activo y busca coordinar acciones con el neurocirujano para profundizar en el diagnóstico. Su planteo es claro: intenta avanzar con estudios médicos que permitan entender qué estaba ocurriendo con Maradona en ese momento. La conversación evidencia no solo inquietud, sino también una intención concreta de intervenir para mejorar el seguimiento clínico.
La relevancia de este material radica en que refuerza la hipótesis de que existían señales de alerta previas que no habrían sido abordadas con la urgencia necesaria. Para la investigación judicial, este tipo de pruebas resulta clave al momento de analizar responsabilidades y reconstruir el contexto en el que se tomaron decisiones médicas, en medio de un entorno atravesado por tensiones y dudas sobre el manejo de la salud del ídolo.