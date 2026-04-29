Llega la Minecraft Experience a Argentina: cuándo salen las entradas de la Moonlight Trail La experiencia al aire libre combina tecnología de vanguardia, innovación, biomas icónicos y una misión nocturna bajo las estrellas de la Ciudad Universitaria para vivir en la vida real el videojuego más vendido de todos los tiempos. + Seguir en







Las entradas de la Moonlight Trail salen el lunes 30 de marzo. Redes sociales

La primera oportunidad al aire libre de Minecraft Experience: Moonlight Trail llega a Buenos Ares a partir del 15 de mayo, todos los días, desde las 19 en Ciudad Universitaria. Este evento innovador sacará sus entradas a la venta en poco tiempo, pero ya es furor entre los fanáticos.

Se trata del videojuego más vendido de los últimos tiempos con más de 300 millones de copias venidas empieza con en El Campamento donde los asistentes conocen la leyenda del antiguo faro y reciben la misión inicial, desde ahí, todo se vuelve mágico.

La experiencia termina con un enfrentamiento final en los que los participantes defienden y restauran el faro antes del cierre de La Aldea.

Los visitantes armarán equipos con personajes y recorrerán Minecraft en el mundo real en un entorno nuevo y familiar al mismo tiempo. Los jugadores de siempre como los recién llegados pueden sumergirse en biomas icónicos, bosques y ruinas, pero también cascadas y cuevas antes de enfrentarse a los más temibles.

Las entradas cuestan desde $44 mil y estarán disponibles en las próximas horas. La preventa exclusiva inicia el lunes 30 de marzo a las 16 con todas las tarjetas de débito y crédito, pero también tienen el beneficio de las seis cuotas sin interés desde la tarjeta de crédito durante todas las fases de la venta. Mientras que, la venta general será el martes 31 de marzo a las 16.