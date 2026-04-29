El irónico posteo de Elisa Carrió: "Pobrecito Adorni..."

La líder de la Coalición Cívica aprovechó la atención sobre el jefe de Gabinete para montar una escena. Con el hashtag «#pobreAdorni», difundió un video en X en el que aparece entre lágrimas.

Alejada de cargos formales pero activa en declaraciones públicas, Elisa Carrió se mantiene como referente crítica de la política argentina. En esta ocasión, utilizó su cuenta oficial de X para referirse a la situación actual del Jefe de Gabinete de la Nación. Con el hashtag #pobreAdorni , difundió un video en sus redes sociales en el que aparece entre lágrimas. " Lloro por Adorni, pobrecito. Se compró tantas casas en dos años y lo atacan", expresó.

Este miércoles Manuel Adorni se presentó ante el Congreso de la Nación para dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito durante sus años de mandato en el Gobierno libertario. Con un fuerte respaldo del oficialismo y la presencia de Javier Milei en el recinto, el jefe de Gabinete contestó preguntas sobre sus gastos, patrimonio y viajes como funcionario público.

En ese contexto, la líder de la Coalición Cívica aprovechó la atención para montar una escena irónica alrededor de la situación del libertario. Con el hashtag #pobreAdorni , difundió un video en el que aparece entre lágrimas.

Lilita dio show como acostumbra desde su rol crítico a las políticas de gobierno: "¿Por qué llorás?", es escucha que le preguntan y ella responde: "Lloro por Adorni, pobrecito. Se compró tantas casas en dos años y lo critican". El video irónico de la exdiputada dejó evidencia su postura frente a la situación del funcionario.

Las respuestas al sarcasmo de Carrió no tardaron de llegar y un usuario le señaló su activa participación en el pasado para señalar causas de corrupción: "Mira vos qué loco, hace unos años además de participar en los armados de causas contra el kirchnerismo, llenabas los tribunales con causas falopas. Hoy con las causas de corrupción a cielo abierto te haces la graciosa. Ridícula".

Mientras el arco político hace un show afuera y adentro del Congreso, la situación patrimonial de Manuel Adorni sigue bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, avanza con medidas como el levantamiento del secreto bancario y fiscal para determinar si sus bienes son consistentes con los ingresos declarados.