29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El irónico posteo de Elisa Carrió: "Pobrecito Adorni..."

La líder de la Coalición Cívica aprovechó la atención sobre el jefe de Gabinete para montar una escena. Con el hashtag «#pobreAdorni», difundió un video en X en el que aparece entre lágrimas.

Por
Alejada de cargos formales
Alejada de cargos formales, Elisa Carrió ataca desde X. 

Alejada de cargos formales pero activa en declaraciones públicas, Elisa Carrió se mantiene como referente crítica de la política argentina. En esta ocasión, utilizó su cuenta oficial de X para referirse a la situación actual del Jefe de Gabinete de la Nación. Con el hashtag #pobreAdorni, difundió un video en sus redes sociales en el que aparece entre lágrimas. " Lloro por Adorni, pobrecito. Se compró tantas casas en dos años y lo atacan", expresó.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 
Te puede interesar:

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Este miércoles Manuel Adorni se presentó ante el Congreso de la Nación para dar explicaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito durante sus años de mandato en el Gobierno libertario. Con un fuerte respaldo del oficialismo y la presencia de Javier Milei en el recinto, el jefe de Gabinete contestó preguntas sobre sus gastos, patrimonio y viajes como funcionario público.

En ese contexto, la líder de la Coalición Cívica aprovechó la atención para montar una escena irónica alrededor de la situación del libertario. Con el hashtag #pobreAdorni, difundió un video en el que aparece entre lágrimas.

Lilita dio show como acostumbra desde su rol crítico a las políticas de gobierno: "¿Por qué llorás?", es escucha que le preguntan y ella responde: "Lloro por Adorni, pobrecito. Se compró tantas casas en dos años y lo critican". El video irónico de la exdiputada dejó evidencia su postura frente a la situación del funcionario.

Las respuestas al sarcasmo de Carrió no tardaron de llegar y un usuario le señaló su activa participación en el pasado para señalar causas de corrupción: "Mira vos qué loco, hace unos años además de participar en los armados de causas contra el kirchnerismo, llenabas los tribunales con causas falopas. Hoy con las causas de corrupción a cielo abierto te haces la graciosa. Ridícula".

Mientras el arco político hace un show afuera y adentro del Congreso, la situación patrimonial de Manuel Adorni sigue bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, avanza con medidas como el levantamiento del secreto bancario y fiscal para determinar si sus bienes son consistentes con los ingresos declarados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

La diputada nacional Myriam Bregman.

Sorpresa: una encuesta revela que Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen de la Argentina

El mandatario cierra la convención Expo EFI 2026.
play

Milei: "La economía está subiendo como pedo de buzo y nos vamos a convertir en potencia"

Durante más de seis horas, Manuel Adorni evadió las preguntas sobre su escándalo. 

Entre el control y el guion: el detrás de escena del informe de Adorni en Diputados

Bloqueo y represión en el Parque Tecnológico Migueletes.

Escándalo en el INTI: el Gobierno denunciará a gremialistas por retención forzada de autoridades

Axel Kicillof acompañó a intendentes a presentar un reclamo a la sede de Capital Humano. 

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni: "Está montando un show"

Rating Cero

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Yipio, participante de Gran Hermano 2026.

¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a Yipio

Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano. 

Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta"

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like  y cada historia publicada por la famosa.

Pampita, envuelta en rumores de crisis: aseguran que se separó de Martín Pepa

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

últimas noticias

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Hace 23 minutos
El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

Hace 25 minutos
A nivel global, los mercados continúan a la espera de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

El S&P Merval en dólares en bajó y perforó los 1.900 puntos

Hace 33 minutos
Poggio quedó en medio de la crítica de los usuarios y odontólogos.

Julieta Poggio rompió el silencio sobre el retoque estético dental: "Envidiosos"

Hace 40 minutos
Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Hace 42 minutos