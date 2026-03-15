El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima La entidad madre del fútbol argentino dio sus explicaciones luego de que se confirmara que el choque que debía disputarse el próximo 27 de marzo no se llevará a cabo. “El planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, consideraron. Por + Seguir en







“CONMEBOL y AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral”, anunciaron

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en conjunto con la Conmebol para dar su propia explicación tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, que debía disputarse el 27 de marzo, en una clara y dura respuesta a la UEFA.

Si bien ambas entidades señalaron que no se podrá disputar por no llegar a un acuerdo, la Confederación europea fue el primero en detallar los motivos de la suspensión del mismo indicando que fue la Federación sudamericana que rechazando todas las propuestas, sin embargo, ahora la entidad máxima del fútbol argentino salió a dar su propia versión de los hechos.

En el mismo, indicaron que tanto AFA como Conmebol “reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral” y más allá que dejaron en claro que “aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid”. En esa línea, consideraron que “salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2033212393963008235&partner=&hide_thread=false Finalissima entre Argentina y España, cancelada.



https://t.co/ErUrcSsYoK pic.twitter.com/RIT0wsbXC2 — AFA (@afa) March 15, 2026 “El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, se agregó en el comunicado publicado en las redes sociales de AFA.

Por último, sostuvieron que “la CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”.