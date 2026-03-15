15 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El duro comunicado de la AFA y la respuesta a la UEFA sobre la cancelación de la Finalissima

La entidad madre del fútbol argentino dio sus explicaciones luego de que se confirmara que el choque que debía disputarse el próximo 27 de marzo no se llevará a cabo. “El planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”, consideraron.

Por
“CONMEBOL y AFA reiteraron en todo momento su voluntad dedisputar la Finalissima en terreno neutral”

“CONMEBOL y AFA reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral”, anunciaron

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en conjunto con la Conmebol para dar su propia explicación tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España, que debía disputarse el 27 de marzo, en una clara y dura respuesta a la UEFA.

El protagonista reconstruyó años después cómo logró recuperarse y seguir adelante.
Te puede interesar:

El día que un futbolista argentino fue baleado a quemarropa por un policía y se salvó de milagro

Si bien ambas entidades señalaron que no se podrá disputar por no llegar a un acuerdo, la Confederación europea fue el primero en detallar los motivos de la suspensión del mismo indicando que fue la Federación sudamericana que rechazando todas las propuestas, sin embargo, ahora la entidad máxima del fútbol argentino salió a dar su propia versión de los hechos.

En el mismo, indicaron que tanto AFA como Conmebol “reiteraron en todo momento su voluntad de disputar la Finalissima en terreno neutral” y más allá que dejaron en claro que “aceptaron la sede propuesta después de una larga insistencia por parte de UEFA para jugarse en Madrid”. En esa línea, consideraron que “salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2033212393963008235&partner=&hide_thread=false

El sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. ARGENTINA ACEPTÓ LA IDEA SIN OBJECIONES, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo. Lamentablemente, la UEFA comunicó que la realización del partido el día 31 -solo cuatro días más tarde de la propuesta original- no era posible, quedando cancelada la Finalissima”, se agregó en el comunicado publicado en las redes sociales de AFA.

Por último, sostuvieron que “la CONMEBOL y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido, en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”.

Las alternativas que no prosperaron

En el mismo comunicado publicado por la UEFA, se informó que se buscó alternativas de urgencia para evitar la suspensión definitiva del partido. La primera posibilidad fue trasladar el encuentro al Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, manteniendo la fecha original y con una distribución equitativa de entradas entre ambas hinchadas. Sin embargo, según el organismo europeo, esa opción fue rechazada por la Asociación del Fútbol Argentino.

La segunda propuesta contemplaba una Finalísima a doble partido: el primero en Madrid el 27 de marzo y el segundo en Buenos Aires en una futura ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Tampoco prosperó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca necesita seguir sumando para mantenerse dentro de los playoffs

Un Boca en crisis va en busca de un necesitado triunfo ante Unión

Chacho Coudet vuelve al Monumental, esta vez, como entenador de River

River va por su primer triunfo de local con Coudet al mando ante Sarmiento

Ralf Rangnick decidió sumar a dos jóvenes promesas para reforzar a Austria.

La novedad a meses del Mundial que descolocó a Lionel Scaloni: ¿alarmas en la Selección argentina?

Lionel Scaloni debe tomar una decisión por si suspende la Finalissima con España.

El "plan B" de Scaloni: qué hará la Selección argentina si se suspende la Finalissima con España

Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

Riquelme reveló importantes detalles sobre la ampliación de La Bombonera

Matías Almeyda, contundente contra la guerra.

Almeyda, sobre el fútbol y la indiferencia con la guerra: "El negocio tiene que seguir..."

Rating Cero

Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.
play

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

play

Así detuvieron al mánager de la ex-Gran Hermano denunciada por viuda negra

Su estilo se caracteriza por apostar a transformaciones frecuentes.

Guillermina Valdés sorprendió con su impresionante transformación: este es su nuevo look

A partir de marzo de 2026, la película animada El espantatiburones (Shark Tale) se encuentra disponible en el catálogo de Netflix en varias regiones de Latinoamérica.
play

El espanta tiburones es la película para toda la familia que llegó a Netflix y está entre las tendencias: de qué se trata

Si sos fanático de las tramas intensas, las conspiraciones políticas y los mundos paralelos, prepará los pochoclos porque en este 2026 Netflix trae una joya que no te podés perder. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El hombre en el castillo, la serie distópica que llegó con todas sus temporadas

Las heroínas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) han evolucionado desde personajes de apoyo hasta pilares fundamentales, liderando historias de poder y sacrificio. 

Las más destacadas: cuáles son las heroínas más poderosas que vimos en el cine de Marvel

últimas noticias

Cada temporada trae propuestas que buscan transformar la forma en que se organizan y se perciben los espacios.

Adiós a las repisas tradicionales: así es la nueva tendencia que le da un toque distinto a tu casa

Hace 46 minutos
El boliche donde ocurrió el crimen fue clausurado.

Puerto Madryn: un adolescente murió apuñalado durante una pelea en un boliche

Hace 48 minutos
Santiago Del Moro confirmó que este domingo ingresará la nueva participante de Gran Hermano

Volvió el enigmático a Gran Hermano: Del Moro anunció cuándo ingresará el nuevo participante

Hace 49 minutos
play
Además del estreno de la nueva temporada, la franquicia seguirá creciendo. Los productores confirmaron que habrá una precuela centrada en Sarah Jensen y Everett Reid, los padres de Mel.

Esta serie furor de Netflix estrenó su séptima temporada y ya es tendencia: de cuál se trata

Hace 58 minutos
Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

Netanyahu reapareció en redes y desmintió rumores sobre su muerte tras un ataque iraní

Hace 1 hora