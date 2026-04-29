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Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

La actriz hizo un chiste sobre el femicidio de la exreina mexicana Carolina Flores y reconoció que fue parte de un guión "incorrecto" del programa Otro día perdido.

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

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El conductor Mario Pergolini y la panelista Evelyn Botto tuvieron que hacerse cargo de un comentario que hicieron en televisión sobre una nota sobre un femicidio en México. La actriz fue el centro de las críticas y pidió disculpas públicamente.

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.
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El episodio surgió ante el comentario desafortunado del conductor sobre Carolina Flores, una exreina de belleza mexicana que fue asesinada por su suegra. Por su parte, el conductor no habló del texto de humor que estuvo fuera de lugar.

En este contexto, la humorista bromeó con el tema y lanzó: “¿Hay video? Está decidido entonces. Cuando venga Carmen (Barbieri), voy a usar chaleco antibalas”. El comentario aludió a su relación con Federico Bal, hijo de la reconocida conductora, y la violencia de género fatal.

"Me hago responsable de lo que me toca", fue el descargo de la mediática en el programa de Yanina Latorre. En una comunicación telefónica, Botto aseguró: "Quisiera pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca, que es haber formado parte de una puesta en escena que salió de un crimen desde el cual se hicieron chistes”.

El guión y el límite del humor

Evelyn Botto aclaró que en el programa que conduce Mario Pergolini, Otro día perdido, en El Trece, se maneja un humor "picante e incorrecto", y deslizó que el comentario formaba parte de un guión preestablecido: "De lo que no me doy cuenta es que, haciendo ese chiste, termino avalando algo que es tremendamente grave", reflexionó la panelista que habló del tema con Yanina Latorre en SQP, en América.

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