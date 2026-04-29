Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio La actriz hizo un chiste sobre el femicidio de la exreina mexicana Carolina Flores y reconoció que fue parte de un guión "incorrecto" del programa Otro día perdido. + Seguir en







La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri. Redes sociales

El conductor Mario Pergolini y la panelista Evelyn Botto tuvieron que hacerse cargo de un comentario que hicieron en televisión sobre una nota sobre un femicidio en México. La actriz fue el centro de las críticas y pidió disculpas públicamente.

El episodio surgió ante el comentario desafortunado del conductor sobre Carolina Flores, una exreina de belleza mexicana que fue asesinada por su suegra. Por su parte, el conductor no habló del texto de humor que estuvo fuera de lugar.

En este contexto, la humorista bromeó con el tema y lanzó: “¿Hay video? Está decidido entonces. Cuando venga Carmen (Barbieri), voy a usar chaleco antibalas”. El comentario aludió a su relación con Federico Bal, hijo de la reconocida conductora, y la violencia de género fatal.

"Me hago responsable de lo que me toca", fue el descargo de la mediática en el programa de Yanina Latorre. En una comunicación telefónica, Botto aseguró: "Quisiera pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca, que es haber formado parte de una puesta en escena que salió de un crimen desde el cual se hicieron chistes”.

Embed EXCLUSIVO: EL DESCARGO DE EVELYN BOTTO



"Podría no haber hecho ese chiste"

"Después de ver lo que pasó entendí todo"

"Esto no fue gracioso para muchos" #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/zuo2CqqtfB — América TV (@AmericaTV) April 28, 2026