29 de abril de 2026 Inicio
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Paro por el Día del Trabajador: qué pasará con el transporte

La protesta gremial prevista para este jueves pone en duda el funcionamiento del transporte público. Colectivos, trenes y hasta vuelos podrían sufrir alteraciones según la adhesión de cada gremio. La incógnita es qué servicios seguirán activos y cuáles quedarán paralizados.

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Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 
Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 

La protesta gremial impulsada por la CGT, prevista para este jueves 30 de abril como antesala del feriado del Día del Trabajador, abre un escenario de incertidumbre. Colectivos, trenes y hasta vuelos podrían sufrir alteraciones según la adhesión de cada gremio. La incógnita es qué servicios seguirán activos y cuáles quedarán paralizados.

La CGT movilizará el 30 de abril por el Día del trabajador y en contra de la reforma laboral. 
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Durante varios días se habló de un paro general, pero desde la central obrera aclararon que será principalmente una movilización nacional con fuerte apoyo gremial de sindicatos estatales y agrupaciones de la CTA.

El reclamo apunta contra la reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo, además de la inflación y el deterioro del empleo. Aunque no confirmaron un paro general, la central obrera advirtió que podrían endurecer las medidas si no hay respuestas oficiales y algunos sindicatos podrían suspender sus actividades, según cada sector y provincia.

Trenes Argentinos

Qué pasará con el transporte público

El transporte será el punto más sensible. No todos los gremios confirmaron una paralización total, por lo que se espera un esquema mixto y se recomienda que se planifiquen las actividades para evitar demoras en el traslado.

  • En colectivos, dependerá de cada línea y la adhesión sindical: algunas funcionarán con normalidad y otras reducirán frecuencias, sobre todo en el AMBA.
  • En trenes, La Fraternidad anunció paro en las líneas Sarmiento y Mitre, mientras que el resto de los gremios aún no confirmó medidas.
  • En vuelos no se prevé suspensión, aunque podrían darse demoras por planes preventivos en aeropuertos y la adhesión parcial del Servicio Meteorológico.

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