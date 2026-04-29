29 de abril de 2026 Inicio
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El argentino que la está rompiendo y sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección

El atacante está viviendo una etapa marcada por goles y buenos rendimientos.

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Su actualidad goleadora potencia seriamente sus posibilidades de estar en la máxima cita.

Su actualidad goleadora potencia seriamente sus posibilidades de estar en la máxima cita.

@Argentina
  • José Manuel López continúa consolidando su gran momento en Palmeiras con goles y actuaciones que sostienen su crecimiento internacional.

  • El delantero surgido en Lanús suma estadísticas destacadas en la temporada y fortalece sus posibilidades de integrar la lista mundialista de la Selección argentina.

  • Su rendimiento constante lo ubica como una alternativa firme dentro de las opciones ofensivas de Lionel Scaloni.

  • Cada presentación en el fútbol brasileño se transforma en una oportunidad clave para asegurar su lugar rumbo a la Copa del Mundo.

José Manuel López se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila cada vez con más fuerza como una de las opciones para integrar el plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El atacante de Palmeiras continúa respondiendo con goles y resultados en una etapa decisiva para definir convocatorias.

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Con la competencia internacional cada vez más cerca, el delantero argentino aprovecha cada presentación para reforzar su candidatura dentro de la consideración de Lionel Scaloni. Su crecimiento en Brasil lo convirtió en una pieza importante para su club y en un nombre cada vez más presente dentro del radar albiceleste.

Mientras varias selecciones ultiman detalles para presentar sus listas definitivas, jugadores como López se juegan sus últimas oportunidades en el máximo nivel. Su actualidad deportiva aparece como uno de los argumentos más sólidos para sostener su ilusión mundialista.

El ex Lanús mantiene regularidad y buenos números de goles y asistencias en la temporada, lo que lo acerca a una posible presencia en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina buscará defender el título.

jose Manuel Lopez Seleccion argentina

El presente del Flaco López

El delantero volvió a ser determinante para Palmeiras al convertir el gol del triunfo por 1 a 0 frente a Bragantino en el Brasileirao. Su tanto llegó a los 21 minutos del primer tiempo luego de una asistencia de Ramón Sosa, definiendo con precisión dentro del área.

Con este nuevo aporte, López alcanzó los 11 goles y 7 asistencias en 27 partidos disputados en la temporada entre todas las competencias, distribuyendo sus conquistas entre el Brasileirao, el Campeonato Paulista y la Copa Libertadores.

Jose Lopez

Su rendimiento lo ubica como una opción muy firme para ocupar un lugar como referencia ofensiva, apareciendo detrás de nombres consolidados como Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Con diez compromisos aún por delante antes del inicio de la Copa del Mundo, el atacante tendrá nuevas oportunidades para sostener su nivel y confirmar que su presente deportivo merece un lugar entre los convocados.

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