Furor por el Mundial 2026: cuánto cuesta ir a alentar a la Selección en la Copa

En el relevamiento se detalla el gasto entre entradas, hospedaje, alimentación, traslados y vuelos internos. Además, se hace referencia a la evolución histórica de los precios de los tickets a lo largo de los últimos años.

A 44 días del inicio del Mundial 2026 , muchos fanáticos ya organizaron su viaje para ir a alentar a la Selección argentino, mientras que otros están buscando precios. Frente a ello, se presentó un informe donde revelaron cuánto cuesta ir a ver los encuentros de la Scaloneta durante la fase de grupos.

El argentino que la está rompiendo y sueña con jugar el Mundial 2026 con la Selección

Esta Copa del Mundo , que será histórico ya que es el primero con 48 equipos y se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, presentará una complejidad logística inédita debido a las enormes distancias entre sedes y un total de 104 partidos.

Con el furor que despierta siempre este evento deportivo más grande del mundo, la consultora Focus Market presentó un informe para el blog “Hablemos de Plata” de Naranja X, donde analiza cuánto cuesta viajar a la próxima copa.

En el relevamiento se detalla el gasto entre entradas, hospedaje, alimentación, traslados y vuelos internos . Según revelaron, para un “hincha promedio” que desee estar presente en la primera fase, en el que Argentina integra el Grupo J junto con Jordania, Austria y Argelia, deberá contar con, aproximadamente, u$s7.850 .

Pero no solo mostraron el gasto que podrían tener lo fanático que quieran ir a alentar a la Scaloneta, sino que también hicieron la comparación con el monto que deberían utilizar los hinchas de los países rivales.

“El costo total de asistir a la fase de grupos -incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos- se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro”, indicó el director de la Consultora, Damián Di Piace.

Una de las mayores revelaciones del informe es la disparidad en el esfuerzo de ahorro entre los ciudadanos de los rivales de Argentina en fase de grupos. Mientras que un ciudadano de Austria necesita apenas 2,8 salarios promedio para cubrir el viaje, un hincha de Argelia requiere invertir más de 2 años (25 meses) de su sueldo completo.

En tanto, los jordanos requieren un salario mensual de 11.10. Por su parte, los argentinos deberán destinar, en promedio, 10 salarios netos para financiar la travesía mundialista.

Infografia Mundial 2026 - Pieza 4

De acuerdo a lo que reveló la FIFA, el interés mundial por la Copa Mundial alcanzó un récord durante la última fase de venta de boletos, tras recibir más de 500 millones de solicitudes de entradas en los primeros 33 días. La cifra, nunca antes vista para un evento deportivo, corresponde a la etapa de sorteo de selección aleatoria que se desarrolló entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026.

Durante ese primer corte, la entidad máxima del fútbol mundial aseveró que recibió solicitudes de aficionados residentes en los 211 países. Al mismo tiempo detalló que Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, encabezan la lista de naciones con más solicitudes, seguidos por Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

Evolución histórica de los precios de las entradas en los Mundiales

En el análisis de la consultora Focus Market para Naranja X, también detallaron que el precio promedio de las entradas sufrió un incremento del 1.258% (en dólares) desde Estados Unidos 1994 hasta el de 2026.

En 1994 el precio promedio rondaba los US$ 250, para esta edición se proyecta en US$ 3.395, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original.

Infografia Mundial 2026 - Pieza 1

“La copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global. Con entradas que van desde unos USD 120 en fase inicial hasta cerca de US$ 11.000 para la final, e incluso cifras mucho mayores en reventa, el evento se posiciona como el más costoso de la historia. A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según demanda, elevando aún más las barreras de acceso”, explicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.